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Нидерланды передадут Украине партию оборонного вооружения. В нее войдут снайперские винтовки и радары

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Нидерланды передадут Украине 100 снайперских винтовок с боеприпасами
Нидерланды передадут Украине 100 снайперских винтовок с боеприпасами
Фото: wikipedia.org

Правительство Нидерландов приняло решение о поставках в Украину товаров военного назначения, в частности летального оборонительного вооружения. Об этом 18 февраля сообщил телеканал NOS.

Отмечается, что Нидерланды передадут Украине 100 снайперских винтовок с боеприпасами, 3000 боевых касок, 2000 противоосколочных жилетов, радары для определения местоположения вражеской артиллерии и 30 детекторов для обнаружения наземных и морских мин.

Таким образом Нидерланды ответили на просьбу Украины о военной поддержке.

Передачу Нидерландами партии вооружения оборонного назначения подтвердил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Искренне благодарен премьер-министру Марку Рютте и правительству Нидерландов за важное решение предоставить Украине вооружение оборонного назначения", – написал Шмыгаль.

Контекст:

Нидерланды поддерживали Германию, которая блокировала запрос Украины о поставках оборонительного вооружения через НАТО. В частности, в мае 2021 года представители Германии и Нидерландов в совете Агентства НАТО по поддержке и поставкам заблокировали продажу Украине американских винтовок.

В январе 2022 года в новом правительстве Нидерландов заявили о готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 2 февраля на совместном брифинге с Рютте в Киеве, что все вооружение, которое Украине поставляют западные партнеры, необходимо для защиты.  

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Теги: Украина, оружие, Нидерланды, правительство, вооружение, боеприпасы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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