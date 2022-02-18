Нидерланды передадут Украине партию оборонного вооружения. В нее войдут снайперские винтовки и радары

Отмечается, что Нидерланды передадут Украине 100 снайперских винтовок с боеприпасами, 3000 боевых касок, 2000 противоосколочных жилетов, радары для определения местоположения вражеской артиллерии и 30 детекторов для обнаружения наземных и морских мин.

Таким образом Нидерланды ответили на просьбу Украины о военной поддержке.

Передачу Нидерландами партии вооружения оборонного назначения подтвердил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Искренне благодарен премьер-министру Марку Рютте и правительству Нидерландов за важное решение предоставить Украине вооружение оборонного назначения", – написал Шмыгаль.

Щиро вдячний ПМ Марку Рютте @MinPres та Уряду * за важливе рішення надати * озброєння оборонного призначення. Ми високо цінуємо внесок Нідерландів у посилення безпеки України та Європи. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 18, 2022