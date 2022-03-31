Оккупанты потеряли уже 17,5 тыс. человек личного состава

По состоянию на 31 марта РФ также потеряла 614 танков, 1735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем, 96 реактивных систем залпового огня, 54 средства противовоздушной обороны, 135 самолетов и 131 вертолет.

Также российские оккупанты потеряли 1201 единицу автомобильной техники, семь судов, 75 цистерн с горюче-смазочными материалами, 83 беспилотника оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 22 единицы специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.