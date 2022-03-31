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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты потеряли уже 17,5 тыс. человек личного состава

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ВСУ продолжают уничтожать технику врага
ВСУ продолжают уничтожать технику врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери российских оккупантов составили около 17,5 тыс. человек личного состава. Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 31 марта РФ также потеряла 614 танков, 1735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем, 96 реактивных систем залпового огня, 54 средства противовоздушной обороны, 135 самолетов и 131 вертолет.

Также российские оккупанты потеряли 1201 единицу автомобильной техники, семь судов, 75 цистерн с горюче-смазочными материалами, 83 беспилотника оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 22 единицы специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284548243858261

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Генштаб ВСУ, военная техника, война России против Украины, потери России
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