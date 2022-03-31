Десятки жилых домов, школа и нефтяное хранилище горят в Луганской области из-за обстрелов

Без учета вчерашних утренних обстрелов в Лисичанске от огня россиян загорелись девять жилых домов, в Северодонецке – пять домов и школа, в Рубежном – один. Ряд домов поврежден без загораний, отметил Гайдай.
"Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта атакована артиллерией и "Градами". Счет разрушенных домов шел на десятки", – сообщил он.
По словам Гайдая, два местных жителя погибли, двое детей в тяжелом состоянии.
"Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц. Окончательное количество жертв устанавливается. Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей", – сообщил он.
В течение суток ВСУ отбили пять атак врага в Луганской и Донецкой областях. В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету, добавил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Министр обороны России Сергей Шойгу в тот же день заявил, что оккупационные войска в Украине теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений.