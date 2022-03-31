Десятки жилых домов, школа и нефтяное хранилище горят в Луганской области из-за обстрелов

Без учета вчерашних утренних обстрелов в Лисичанске от огня россиян загорелись девять жилых домов, в Северодонецке – пять домов и школа, в Рубежном – один. Ряд домов поврежден без загораний, отметил Гайдай.

"Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта атакована артиллерией и "Градами". Счет разрушенных домов шел на десятки", – сообщил он.

По словам Гайдая, два местных жителя погибли, двое детей в тяжелом состоянии.

"Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц. Окончательное количество жертв устанавливается. Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей", – сообщил он.

В течение суток ВСУ отбили пять атак врага в Луганской и Донецкой областях. В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету, добавил Гайдай.

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