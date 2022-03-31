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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ набирает "сотрудников" для создания оккупационных органов власти в Украине – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают попытки создать псевдореспублику на территории Херсонской области
Оккупанты продолжают попытки создать псевдореспублику на территории Херсонской области
Фото: depositphotos.com

Руководством Российской Федерации рассматривается вопрос о формировании на временно занятых территориях Украины оккупационных органов власти. Об этом 31 марта сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"По имеющейся информации, на территории России осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, оккупанты продолжают попытки создать псевдореспублику на территории Херсонской области. Для этого сотрудники ФСБ вместе с группой информационно-психологических операций и офицерами Генштаба РФ проводят так называемую разъяснительную работу с местными органами власти и населением, показывая им сюжеты с подставными лицами.

Морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава остается низким и имеет тенденцию к ухудшению, считает в Генштабе ВСУ.

"В подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов. Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе", – говорится в сообщении.

Кроме того, в соединениях и частях Балтийского флота, в частности, 79-й отдельной мотострелковой бригаде 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы, сообщают в Генштабе ВСУ.

На территории Беларуси зафиксировано перемещение военной техники РФ, вероятно, для перегруппировки подразделений, а также создания резерва для восполнения потерь в живой силе, вооружении и технике действующих на территории Украины группировок, отмечают в Генштабе.

"На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. По всем направлениям противник успешно сдерживается Вооруженными силами Украины, на отдельных – наши войска осуществляют успешные контратаки", – говорится в сообщении.

На донецком и луганском направлениях ВСУ за сутки отбили пять вражеских атак: уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.

Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки подбили семь воздушных целей – четыре самолета, БПЛА и две крылатые ракеты. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284486550531097

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Генштаб ВСУ, оккупация, ФСБ, Херсонская область, война России против Украины, Генштаб РФ
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