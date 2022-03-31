Нуланд: По нашим оценкам, в войне РФ против Украины убиты более 10 тыс. россиян

"К сожалению, Россия еще не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тыс. россиян. Но пока не будет настоящего перемирия – не будет серьезных переговоров", – сказала она.

Контекст:

Официально РФ дважды называла цифры своих потерь в войне против Украины. Первые данные российские власти обнародовали 2 марта: 498 погибших и 1597 раненых. Второй раз информация была озвучена 25 марта: 1351 погибший и 3825 раненых.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 30 марта, в войне против Украины погибло уже около 17,3 тыс. российских военных.