Российские оккупанты потеряли в ходе войны в Украине 131 самолет и столько же вертолетов, личного состава – около 17,3 тыс. – Генштаб ВСУ

По состоянию на 30 марта РФ также потеряла 605 танков, 1723 боевые бронированные машины, 305 артиллерийских систем, 96 реактивных систем залпового огня, 54 средства противовоздушной обороны, 131 самолет и столько же вертолетов.
Также российские оккупанты потеряли 1184 единицы автомобильной техники, семь судов, 75 цистерн с горюче-смазочными материалами, 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 21 единицу специальной техники.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.
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