Российские оккупанты потеряли в ходе войны в Украине 131 самолет и столько же вертолетов, личного состава – около 17,3 тыс. – Генштаб ВСУ

С 24 февраля российские оккупанты потеряли в Украине 131 вертолет, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По состоянию на 30 марта РФ также потеряла 605 танков, 1723 боевые бронированные машины, 305 артиллерийских систем, 96 реактивных систем залпового огня, 54 средства противовоздушной обороны, 131 самолет и столько же вертолетов.

Также российские оккупанты потеряли 1184 единицы автомобильной техники, семь судов, 75 цистерн с горюче-смазочными материалами, 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 21 единицу специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)