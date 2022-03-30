Оккупанты завезли в Украину 2 тыс. военных с оккупированных территорий Грузии – Генштаб ВСУ

В Украину перебросили подразделения 4-й (Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа Фото: depositphotos.com

В частности, на территорию Украины перебросили подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три батальонно тактических группы (БТГр) общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр – около 800 человек.

Кроме того, на временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения.

Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами. В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области, отмечают в Генштабе.

По имеющейся информации, вооруженные силы Российской Федерации продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Военные Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили четыре атаки российских оккупантов. ВСУ уничтожили семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.

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