Оккупанты завезли в Украину 2 тыс. военных с оккупированных территорий Грузии – Генштаб ВСУ

В частности, на территорию Украины перебросили подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.
От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три батальонно тактических группы (БТГр) общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр – около 800 человек.
Кроме того, на временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения.
Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами. В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.
Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.
На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области, отмечают в Генштабе.
По имеющейся информации, вооруженные силы Российской Федерации продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.
Военные Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили четыре атаки российских оккупантов. ВСУ уничтожили семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 марта, составили около 17,2 тыс. личного состава, 597 танков, 127 самолетов, 129 вертолетов, 303 артиллерийские системы и другое.
Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.