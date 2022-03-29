Российские оккупанты нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области – мэр

"29 марта российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб", – написал он.

По словам мэра, город оберегают "ВСУ и, очевидно, Бог", поэтому обошлось без человеческих жертв.

"Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большим трудом собрали в качестве стратегического запаса", – объяснил Мельничук.

Он также призвал всех, кто может, "в приобретении горюче-смазочных материалов". Он назвал этот вопрос "крайне важным для безопасности" общины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)