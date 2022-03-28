Ракетный удар по нефтебазе в Луцке был нанесен со стороны Беларуси – глава ОГА

"Крылатая ракета была выпущена со стороны Республики Беларусь. Летела на низкой высоте, потому радарам не удалось ее зафиксировать", – отметил он.

Погуляйко также добавил, что на месте ракетного удара работают спасатели и, по предварительным данным, информации о жертвах нет.

Утром 28 марта Погуляйко уточнил, что в результате удара по нефтебазе возник пожар, который уже локализировали.

"В результате ракетного удара вчера вечером возник пожар. На месте удара всю ночь работали спасатели. Пожар локализован. По состоянию на 10.20 ликвидация последствий продолжается", – говорится в сообщении.

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