В Запорожье разместили более 5 тыс. человек, эвакуированных из Мариуполя – "Метинвест"

Беженцам оказывают медицинскую и психологическую помощь, предоставляют товары первой необходимости, одежду, горячую еду, предметы гигиены.

"Занимается переселенцами местная власть, совместно с волонтерами и бизнесом", – отметили авторы заметки.

Помощь эвакуированным оказывают также в Покровске, Каменском и Кривом Роге – в релизе сказано, что "Метинвест" подготовил для перемещенных лиц шесть локаций и каждое из убежищ может вместить до 1 тыс. человек.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.

27 марта Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.