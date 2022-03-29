В ходе войны в Украине погибло 1179 мирных жителей, фактические цифры значительно выше – ООН

Информация о погибших в пяти городах недостаточная, отметили в ООН Фото: ЕРА

В отчете отмечается, что в числе убитых 236 мужчин, 172 женщины, 15 девочек и 34 мальчика, а также 55 детей и 667 взрослых, пол которых "пока неизвестен".

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения погибли в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.

По данным управления по правам человека, на Донецкую и Луганскую области приходится 388 убитых и 949 раненых.

В ООН считают, что "фактические цифры значительно выше" в связи с недостатком информации из районов, где ведутся интенсивные боевые действия. Речь идет, в частности, о городах Мариуполь, Волноваха (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Попасная (Луганская область) и Тростянец (Сумская область), "где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения".

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