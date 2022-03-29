Из Мариуполя в Россию оккупанты вывезли более 20 тыс. жителей против их воли – мэрия

"Войска России продолжают цинично депортировать людей на свою территорию. Уже известно о более 20 тыс. мариупольцев, которых против их воли вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города России", – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что "принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными".

По данным горсовета, из городской больницы №1 захватчики вывезли около 600 человек, а из роддома №2 – более 70 человек. Речь идет и о персонале медучреждений, и о пациентах.

"Россия нарушает все возможные международные права человека. Это можно сравнить с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против воли вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)