МИД Украины – Сийярто: Аморально спекулировать на горе украинцев. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Сийярто 29 марта раскритиковал заявление оппозиционного политика Петера Марки-Зая, который выразил сочувствие украинцам после бомбежки Мариуполя.

"Категорически отвергаем попытки Петера Сийярто вовлечь Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов в преддверии парламентских выборов, – прокомментировал Николенко. – Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии".

Он заявил, что оценку действиям венгерских политиков "дадут венгерский народ и история".

"Призываем руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и понять очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Отказ премьер-министра [Виктора] Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот, приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы. Мы рассчитываем, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины. Россия не должна получать больше пространства для продолжения ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности", – добавил спикер МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)