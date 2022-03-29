МИД Украины – Сийярто: Аморально спекулировать на горе украинцев. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Сийярто 29 марта раскритиковал заявление оппозиционного политика Петера Марки-Зая, который выразил сочувствие украинцам после бомбежки Мариуполя.
"Категорически отвергаем попытки Петера Сийярто вовлечь Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов в преддверии парламентских выборов, – прокомментировал Николенко. – Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии".
Он заявил, что оценку действиям венгерских политиков "дадут венгерский народ и история".
"Призываем руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и понять очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Отказ премьер-министра [Виктора] Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот, приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы. Мы рассчитываем, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины. Россия не должна получать больше пространства для продолжения ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности", – добавил спикер МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.
8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.
21 марта Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.
В конце марта после критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.