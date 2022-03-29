Марши украинских матерей прошли в разных странах мира. В Берлине перед посольством РФ повесили 136 пар детских носков

На Маршах украинских матерей почтили память детей, погибших от российской агрессии в Украине Фото: пресс-служба PR Batteries

В Берлине украинские женщины организовали перформанс в память о детях, погибших во время российской агрессии в Украине.

Перед посольством РФ вывесили ленту со 136 парами детских носков – именно столько украинских детей убили россияне за месяц войны в Украине. В рамках акции женщины спели колыбельные и заунывные украинские песни, а также поделились своими историями.

Фото: пресс-служба PR Batteries

В Будапеште организаторы Марша выложили 300 пар ношеной обуви в память о не менее чем 300 погибших от авиаудара России по Драматическому театру в Мариуполе.

"Несмотря на очень сложную политическую ситуацию в Венгрии, я хочу напомнить, что политики и их приоритеты не связаны с человечностью и они всегда делают то, что выгоднее. Во всех странах", – заявила организатор Марша украинских матерей украинская актриса Даша Малахова.

Она подчеркнула, что, невзирая на то, что официальный Будапешт поддерживает президента РФ Владимира Путина, венгерский народ помогает Украине.

"Здесь живут люди с большими сердцами, мои дети говорят на венгерском, и мне не безразлично, что происходит в этой стране!” – отметила она.

Фото: пресс-служба PR Batteries

В Атланте в рамках Марша украинских матерей зажгли 136 свечей (по количеству убитых детей), выложенных на асфальте в слово Kids (дети). Матери держали в руках распечатанные фотографии убитых с описанием каждой истории смерти. Всех погибших в Украине почтили минутой молчания.

На марше украинских матерей в Нью-Йорке появились украинки с куклами в окровавленных простынях на руках и плакатами с лозунгами Close The Sky (закройте небо).

Фото: пресс-служба PR Batteries

Марш матерей стал частью большого митинга под посольством РФ в столице Кипра – Никосии. Митинг был организован совместно киприотами и украинцами против войны и убийства гражданского населения, в том числе детей. На нем собралось около 300 человек разных национальностей.

На Марше украинских матерей в Мюнхене со сцены звучали слова поддержки и соболезнования украинскому народу, лозунги о введении дополнительных санкций в России и призывы к миру.

На 2 апреля запланирован еще один Марш украинских матерей в Будапеште.

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