"Необязательно выезжать на чемодане с деньгами". Каминская рассказала, как можно эвакуироваться из Украины

"Я понимаю, что сейчас все находятся в состоянии стресса, отчаяния и непонимания, что делать, куда бежать и бежать ли вообще. Сидя в подвале, первое, что мне хотелось сделать, – найти безопасное место для детей", – подчеркнула она.
Каминская отметила, что выезжать или не выезжать – выбор каждого.
"Для тех, кого пугает неизвестность других стран, пишу: сейчас очень много волонтеров помогают женщинам, детям, старикам оказаться в безопасности. Помогают с жильем, питанием, образованием и пособием. Многие страны дают временное укрытие. Для этого необязательно выезжать на чемодане с деньгами, как некоторые пишут в комментариях", – заявила певица.
Каминская попросила не писать ей, будто она сбежала.
"Это сейчас неуместно от слова "вообще", – отметила исполнительница.
Она призвала подписчиков беречь себя и близких.
"В шоу-бизнес поиграем, когда [советник главы Офиса президента Алексей] Арестовича скажет нам ехать домой", – добавила Каминская.
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Каминская с детьми и мамой эвакуировалась в Нидерланды. "Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим", – заявляла она.