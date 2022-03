"Когда началась война, песня обрела новый смысл". Санина и Тина Кароль дистанционно спели песню "Вільна". Видео

"Два голоса и два сердца – об одном", – написала она.

Певицы исполнили трек дистанционно. В ролике показали кадры пейзажей разных областей Украины.

Санина отметила, что продолжается сбор средств для решения гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением России на территорию Украины.

"Когда началась война, песня обрела новый смысл. Жду, что Юля и Тина споют этот трек, когда Украина победит!" – прокомментировала подписчица sa.nyaa.

Контекст:

27 марта прошел международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины "Save Ukraine – #StopWar". Концерт организовали на базе польского канала TVP из Варшавы. В нем принимали участие ряд украинских и иностранных звезд, среди которых, кроме Тины Кароль и The Hardkiss, также были Fatboy Slim, Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Craig David, Сальвадор Собрал, Netta, Джамала, "Океан Ельзи", Go-A, "Даха Браха", Руслана, Monatik, Alyona Alyona.