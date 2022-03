Благотворительный концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar. Трансляция

Видео: UA:Перший / YouTube

Концерт организован на базе польского канала TVP из Варшавы. В нем примут участие ряд украинских и иностранных звезд, среди которых Fatboy Slim, Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Craig David, Сальвадор Собрал, Netta, Джамала, "Океан Ельзи", Go_A, "Даха Браха", Руслана, Monatik, The Hardkiss, Alyona Alyona и другие.

Как сообщает УНИАН, концерт будут транслировать около 20 стран.

"До, во время и после трансляции будет проходить сбор средств для решения наибольших гуманитарных проблем. Средства будут поступать на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины. Впоследствии их направят на продовольственные нужды, одежду, обувь, обустройство мест размещения беженцев, предоставление лекарств и медицинских препаратов, единовременные денежные пособия и другое", – пишет агентство.