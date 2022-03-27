"Люблю вас и за вас молюсь". Солистка Vivienne Mort Заюшкина выступила с концертом перед украинскими защитниками

"Появился хороший инструмент и возможность выступать для наших защитников. Они сказали, что песни нужны! Мне хотелось сказать им, что за добро до самой победы будет стоять не только солдат, но и музыкант. Спасибо за эти концерты в местах, нахождение которых нельзя разглашать. Спасибо, наверное, в 100 раз сильнее вас. Мы с вами победим и еще раз встретимся на концерте в честь победы. Я люблю вас и за вас молюсь всякий раз, когда слышу сирену, и еще перед сном. Мы все одолеем и восстановим. Нас ожидает чистое небо и светлое будущее. Слава Украине!" – написала артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)