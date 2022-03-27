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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Люблю вас и за вас молюсь". Солистка Vivienne Mort Заюшкина выступила с концертом перед украинскими защитниками

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Заюшкина: За добро до самой победы будет стоять не только солдат, но и музыкант
Заюшкина: За добро до самой победы будет стоять не только солдат, но и музыкант
Фото: Vivienne Mort / Facebook

Солистка украинской группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина выступила с концертом перед украинскими военными. Об этом она сообщила 26 марта в Facebook, разместив короткий фрагмент выступления.

"Появился хороший инструмент и возможность выступать для наших защитников. Они сказали, что песни нужны! Мне хотелось сказать им, что за добро до самой победы будет стоять не только солдат, но и музыкант. Спасибо за эти концерты в местах, нахождение которых нельзя разглашать. Спасибо, наверное, в 100 раз сильнее вас. Мы с вами победим и еще раз встретимся на концерте в честь победы. Я люблю вас и за вас молюсь всякий раз, когда слышу сирену, и еще перед сном. Мы все одолеем и восстановим. Нас ожидает чистое небо и светлое будущее. Слава Украине!" – написала артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: музыка, война, концерт, война России против Украины, Vivienne Mort, Даниэла Заюшкина
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