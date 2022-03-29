Ключевой соперник Орбана на выборах выразил сочувствие Украине после бомбардировок Мариуполя. Сийярто возмутился

Сама акция прошла возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память жертв Холокоста, венгерских евреев, убитых нацистами. Бронзовая скульптура изображает обувь, которую нацисты заставляли евреев снимать перед убийством. В память о погибших украинцах там поставили 300 пар ношеной обуви.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС, обращаясь к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, говорил об этом мемориале.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. Та же обувь в Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Сомневаешься, пропускать оружие или нет? Сомневаешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать", – сказал тогда Зеленский.

Марки-Зай написал: "Господин Зеленский, народ Венгрии услышал ваши слова. Мы никогда не забудем. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу лично встретиться с вами здесь, на берегах Дуная, чтобы обменяться мыслями о будущем ЕС и мирном сосуществовании наших народов".

The people of * heard your words, Mr. President @zelenskyyUa ! We shall never forget. I look forward to the day when I can meet you here in person on the banks of the Danube, to exchange thoughts on the * future and peaceful coexistence of our nations.

(Photo credit: Euronews) pic.twitter.com/cWDhRx7Q3h — Márki-Zay Péter (@markizaypeter) March 28, 2022

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook раскритиковал Марки-Зая.

"Петер Марки-Зай обратился в Twitter к президенту Украины. Этим он дал понять, что они уже согласились. Договорились, что, если правительством в Венгрии будут руководить левые, они немедленно проголосуют за санкции в отношении газа и нефти и немедленно начнут поставки оружия в Украину", – завил он и отметил, что такая политика "втягивает Венгрию в войну".

Сийярто сказал, что любой, кто 3 марта на парламентских выборах проголосует за правящую партию "Фидес", "голосует за мир и безопасность, а те, кто голосует за левых, рискуют немедленно скатиться к войне".