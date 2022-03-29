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Ключевой соперник Орбана на выборах выразил сочувствие Украине после бомбардировок Мариуполя. Сийярто возмутился

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Слова Марки-Зая (на фото) о поддержке Украины возмутили Сийярто накануне выборов
Слова Марки-Зая (на фото) о поддержке Украины возмутили Сийярто накануне выборов
Фото: ЕРА

Оппозиционный беспартийный политик Петер Марки-Зай 28 марта в Twitter опубликовал фото с акции, которая 27 марта прошла в Будапеште в память о погибших от рук российских оккупантов в Мариуполе.

Сама акция прошла возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память жертв Холокоста, венгерских евреев, убитых нацистами. Бронзовая скульптура изображает обувь, которую нацисты заставляли евреев снимать перед убийством. В память о погибших украинцах там поставили 300 пар ношеной обуви.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС, обращаясь к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, говорил об этом мемориале.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. Та же обувь в Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Сомневаешься, пропускать оружие или нет? Сомневаешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать", – сказал тогда Зеленский.

Марки-Зай написал: "Господин Зеленский, народ Венгрии услышал ваши слова. Мы никогда не забудем. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу лично встретиться с вами здесь, на берегах Дуная, чтобы обменяться мыслями о будущем ЕС и мирном сосуществовании наших народов".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook раскритиковал Марки-Зая.

"Петер Марки-Зай обратился в Twitter к президенту Украины. Этим он дал понять, что они уже согласились. Договорились, что, если правительством в Венгрии будут руководить левые, они немедленно проголосуют за санкции в отношении газа и нефти и немедленно начнут поставки оружия в Украину", – завил он и отметил, что такая политика "втягивает Венгрию в войну".

Сийярто сказал, что любой, кто 3 марта на парламентских выборах проголосует за правящую партию "Фидес", "голосует за мир и безопасность, а те, кто голосует за левых, рискуют немедленно скатиться к войне".

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/696689708040746/

Контекст:

Марки-Зай – мэр города Ходмезевашархей (население – 40 тыс. человек), отец семерых детей, практикующий католик, правый консерватор и ключевой соперник нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, которые назначены на 3 апреля, отмечает Euronews. Его поддержали шесть оппозиционных партий. Согласно опросам, которые проводили в феврале, оппозиционную коалицию поддерживали "всего лишь на пару процентов меньше венгров", чем "Фидес" во главе с Орбаном.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: выборы, Венгрия, Виктор Орбан, война России против Украины, Петер Сийярто, Петер Марки-Зай
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