Из 3,7 млн человек, которые из-за войны покинули Украину, 400 тыс. уже вернулись обратно – Шмыгаль

"На сегодняшний день людей, покинувших территорию Украины, 3,7 млн. Около 400 тыс. из них уже вернулись. Не всем комфортно за границей. Некоторые возвращаются защищать Украину. Другие увидели, что Вооруженные силы остановили агрессора, произошла стабилизация фронта. То есть процесс возвращения начался", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство разрабатывает программу, направленную на то, чтобы людям было легче вернуться домой.

"Люди нуждаются в жилье, средствах, работе. По жилью – почти 0,5 млн мест для беженцев подготовлено в западных областях, из них сейчас около 150 тыс. свободны. Плюс мы вводим программу "Прихисток". Каждый, кто готов предоставить жилье бесплатно, получит компенсацию за коммунальные услуги", – подчеркнул Шмыгаль.

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