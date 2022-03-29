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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончаренко: Война не закончится завтра, это может быть долго

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Гончаренко: Даст бог, это будет не марафон, но готовиться нужно к марафону
Гончаренко: Даст бог, это будет не марафон, но готовиться нужно к марафону
Фото: eurosolidarity.org

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что война России против Украины может быть затяжной, и в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман призвал граждан Украины морально к этому готовиться.

"Когда первая ракета прилетала в Украину, [президент РФ Владимир] Путин проиграл, а Украина выиграла. Как это ни парадоксально звучит. Мы точно выиграем, мы уже выиграли. Этот поезд уже едет в эту точку, но когда он в нее приедет, люди смогут выйти на вокзале и выпить шампанское, мы не знаем. Мы не знаем, сколько дней он будет в пути. И этих дней может быть немало, нужно себе отдавать отчет. Если все окажется быстрее – слава богу, мы все будем счастливы. Но если это окажется не так быстро, то нужно к этому приспособиться как можно быстрее и свою жизнь под это подстроить", – сказал Гончаренко. 

Он сказал, что осознание этого поможет людям не впадать в отчаяние и наладить быт. 

"Мы невероятные, но в то же время нужно называть риски и говорить правду людям, что война не закончится завтра. Потому что люди планируют свою жизнь: "Ну вот завтра мы вернемся в наш город. Или послезавтра. Ну если не послезавтра, то через пять дней точно". Они живут этим "завтра", постепенно у них нарастает фрустрация, отчаяние. Завтра наступает, а возвращаться некуда. И так день за днем. Поэтому людям нужно перестроиться, людям нужно честно самим себе сказать: это может быть долго. Это болезненные слова и болезненное осознание, но это принятие должно произойти, чтобы люди начали свою жизнь планировать по-другому. И это крайне важно", – подчеркнул депутат.

Гончаренко призвал людей продолжать жить, насколько это возможно, обычной жизнью и работать – "делать прически, печь торты, заниматься спортом".

"Если сидеть и ждать, то мы никуда не придем. Теперь это уже не спринт. Даст бог, это будет не марафон, но готовиться нужно к марафону", – сказал парламентарий. 

Он рассказал, что на этой неделе был на юге Украины, между Николаевом и Херсоном, и видел, как российские войска там окапываются, что тоже может свидетельствовать о том, что конфликт будет затяжным. 

"Что делают российские войска? Они окапываются, фортифицируются, минируют территорию, подтягивают артиллерию. То есть они конкретно готовят рубежи, и отступать с них они не собираются. Атаковать с них они не имеют сил, поэтому я считаю, что Николаеву и Одессе ничего не грозит, и Киев они не возьмут, в общем и целом их наступательный порыв исчерпывается, но и выбивать их с этих позиций, которые они заняли, особенно на юге, будет очень сложно", – считает Гончаренко.

Нардеп прогнозирует, что в течение еще нескольких недель будут продолжаться активные боевые действия. Затем, вероятно, конфликт может перерасти в вялотекущий (поскольку Украина никогда не смирится с оккупацией части территории), но с достаточно статичной линией фронта. По его мнению, ситуация будет напоминать ситуацию на Донбассе после 2015 года – боевые действия будут низкой эффективности, но все равно будут жертвы среди военнослужащих и мирных жителей. 

"Интенсивных боевых действий не будет какое-то время, возможно, продолжительное, но и окончания всего этого ужаса, вот прям когда выдохнули, победа, парад,  я пока такого не вижу", – сказал Гончаренко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Сегодня 34-й день войны России против Украины. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной. Но, по данным СМИ, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Путина встретиться в любой точке мира, кроме Украины, России и Беларуси, которые являются "конфликтующими сторонами". Но в России считают, что пока нет оснований для такой встречи

Сейчас переговоры между Украиной и Россией проходят на уровне делегаций. Украину на них, в частности, представляет министр обороны Алексей Резников. Очередной раунд состоялся 29 марта в Турции. Советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк называл переговорный процесс "очень сложным и вязким"

Еще один советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война в Украине завершится до конца апреля.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Алексей Гончаренко, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
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