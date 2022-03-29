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Шустер: Европе лучше пожить без горячей воды, чем под путинскими бомбами

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Шустер: Больно ударить это полностью отказаться от любой капли российской нефти и от любого кубометра российского газа
Шустер: Больно ударить – это полностью отказаться от любой капли российской нефти и от любого кубометра российского газа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский телеведущий Савик Шустер считает, что Россию очень удивила реакция западных стран в ответ на нападение на Украину, и прогнозирует, что санкции против РФ будут ужесточаться. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Санкции реально удивили Россию. И даже не столько санкции, сколько единство. Мы часто говорим "Европейский союз", "НАТО", но не вкладываем туда содержание. Европейский союз и НАТО – очень большие союзы, там очень много стран... И принять решение общее очень сложно. Потому что на каждом национальном уровне, на каждом региональном уровне идет своя дискуссия. Поэтому решение, которое уже принимается в центре, в Брюсселе в данном случае, должно как-то соотноситься с общественным мнением и общественным настроением. ЕС – сложная структура. НАТО еще сложнее! Выработка единых решений занимает какое-то время... Это не оправдание, а объяснение скорее. Я говорю, что это сложные, очень демократические, либеральные структуры, построенные на дискуссии, построенные на праве, это примеры цивилизации", – сказал Шустер. 

При этом относительно некоторых санкций, в частности в сфере энергоресурсов, в ЕС пока нет консенсуса, продолжил он. 

"Есть страны, очень зависимые от российских нефти и газа. Есть страны, которые гораздо менее зависимы. Есть США, которые сегодня готовы реально, по-настоящему помогать", – объяснил ведущий. 

Он считает, что со странами, которые пока не согласны с введением более жестких санкций, нужно разговаривать, но при этом "надо не втаскивать никоим образом ЕС и США в какую-нибудь финансово-экономическую яму".

"Когда ты говоришь: "Слушайте, может быть, пожить скромнее, пожертвовать чем-то в вашей жизни или в нашей общей жизни ради того, чтобы Украина отстояла то, за что она воюет, а она точно воюет за такие вещи, которые мы с ними разделяем... Поэтому, может быть, нам можно немножко затянуть ремни. И уже очень больно ударить". А очень больно ударить – это вообще, полностью отказаться от любой капли российской нефти и от любого кубометра российского газа. Вообще!" – сказал Шустер.

Он считает, что от российских нефти и газа нужно отказаться не на время агрессии, а навсегда. 

"Если вы через нефть и газ захотите потом платить Украине репарации, тогда мы можем поговорить о суммах, о какой-то сделке... Но это далеко-далеко-далеко впереди. А сейчас, друзья мои, давайте-ка мы закроем газ и нефть вообще. Но так, чтобы не было лазеек. Чтобы ни частные компании [не обошли ограничения], ни страны, которые внезапно почувствуют, что общественное мнение подымается, что люди не могут терпеть этих цен, терпеть этого холода, отсутствия теплой или горячей воды. Но эти проблемы нужно будет решать. Все равно: лучше пожить без горячей воды, чем под путинскими бомбами. В этом нет никакого сомнения. Это объяснение доходит, но не так быстро, как хотелось бы и как нужно. Но оно постепенно доходит", – сказал журналист.

Он прогнозирует, что эти санкции будут введены против России. 

"Я думаю, что Запад на это пойдет. Потому что Россия ведет себе так, что люди начинают не выдерживать то, что они должны смотреть каждый вечер в новостях", – считает Шустер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Кроме того, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

В частности, эмбарго на импорт российской нефти и газа уже ввели США. Канада анонсировала запрет импорта нефти из РФ, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. До конца этого года ЕС планирует сократить потребление российского газа на 2/3.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Савик Шустер, НАТО, газ, санкции, нефть, Европейский союз, российская агрессия, война России против Украины
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