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Шустер: Давайте уже скажем Западу открыто: "Запад, объявляй войну России!" Сбивать самолеты и объявлять войну – это то же самое

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Шустер: Боюсь, в какой-то момент реально всем вместе придется взяться за руки и его остановить
Шустер: Боюсь, в какой-то момент реально всем вместе придется взяться за руки и его остановить
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский телеведущий Савик Шустер считает, что миру, возможно, придется объединиться, чтобы остановить президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну против Украины. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Желание Путина – довести весь мир до его уровня. Я думаю, что он может пойти на самые резкие меры. Мы должны это понимать и быть к этому готовыми", – сказал Шустер.

При этом, считает он, никогда нельзя быть до конца готовым к войне и к тому, как она может развиваться. 

"Мы спорили: будет война, не будет войны... Многие говорили, что будет война, к войне надо готовиться. К войне нельзя приготовиться! Даже когда мы говорим Западу: "Давай закрывай небо!" Так давайте мы уже скажем Западу открыто: "Запад, давай объявляй войну этой стране!" Сбивать самолеты и объявлять войну  это ровно то же самое. Они без объявления, а мы давайте объявим. Потому что они совершают преступления против человечности, военные преступления. Мы это видим и смотреть не можем... Все, терпение иссякло. И давайте мы им объявим войну  тогда это будет как-то понятно. А сейчас это колебание..." – сказал ведущий. 

Он прогнозирует, что "что-то случится" и Западу все равно придется вступить в конфликт. 

"Ведь что-то должно произойти, чтобы это случилось, а это случится, к сожалению. Этого я боюсь. Что он будет компенсировать свои неудачи дальнейшим и дальнейшим разрушением. И в какой-то момент реально всем вместе придется взяться за руки и его остановить", – сказал Шустер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 34-й день войны России против Украины. Страны НАТО неоднократно заявляли, что не будут направлять в Украину свои войска, но члены Альянса предоставляют Украине финансовую и военную помощь. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

Столтенберг сказал, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, а это может перерости в полномасштабную войну. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен

Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, российская агрессия, война России против Украины
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