Шустер: Давайте уже скажем Западу открыто: "Запад, объявляй войну России!" Сбивать самолеты и объявлять войну – это то же самое

Шустер: Боюсь, в какой-то момент реально всем вместе придется взяться за руки и его остановить Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Желание Путина – довести весь мир до его уровня. Я думаю, что он может пойти на самые резкие меры. Мы должны это понимать и быть к этому готовыми", – сказал Шустер.

При этом, считает он, никогда нельзя быть до конца готовым к войне и к тому, как она может развиваться.

"Мы спорили: будет война, не будет войны... Многие говорили, что будет война, к войне надо готовиться. К войне нельзя приготовиться! Даже когда мы говорим Западу: "Давай закрывай небо!" Так давайте мы уже скажем Западу открыто: "Запад, давай объявляй войну этой стране!" Сбивать самолеты и объявлять войну – это ровно то же самое. Они без объявления, а мы давайте объявим. Потому что они совершают преступления против человечности, военные преступления. Мы это видим и смотреть не можем... Все, терпение иссякло. И давайте мы им объявим войну – тогда это будет как-то понятно. А сейчас это колебание..." – сказал ведущий.

Он прогнозирует, что "что-то случится" и Западу все равно придется вступить в конфликт.

"Ведь что-то должно произойти, чтобы это случилось, а это случится, к сожалению. Этого я боюсь. Что он будет компенсировать свои неудачи дальнейшим и дальнейшим разрушением. И в какой-то момент реально всем вместе придется взяться за руки и его остановить", – сказал Шустер.

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