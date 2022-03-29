Шустер: Может ли Путин начать бомбить страны ЕС? Может. Это будет месть

Шустер: Я не исключаю конфликта с Польшей. А если с Польшей, то вы сами понимаете... Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"[Может ли он вторгнуться туда или начать их бомбить?] Может. Я считаю, что да. Я даже могу объяснить почему. Это уже такая, я бы сказал, почти генетическая или историческая – или как ее определить, а может, вообще не определять, – это просто месть. Самая простая месть", – сказал Шустер.

В первую очередь, по его мнению, Путин хотел бы отомстить жителям Балтии, которые являются плохим примером для россиян.

"Они живут недалеко от Российской Федерации. Вот приезжает человек из Калининграда в Вильнюс, он там проводит субботу и воскресенье, смотрит и видит то, что видит. И через два-три дня возвращается в этот концлагерь... Постепенно это распространяется. А Путин ненавидит тех людей, кто умеет жить лучше. Он им завидует, он их готов разрушить. В психологии это достаточно частое явление: если ты не можешь сделать лучше, лучше тогда разрушить. А пример-то на глазах", – сказал ведущий.

Он подчеркнул: хотя Путин находится у власти более двух десятилетий, он, в отличие от руководителей балтийских стран, не смог сделать экономику своей страны конкурентоспособной и значительно улучшить жизнь граждан.

"Вот ты у власти 20 с лишним лет, что ты сумел сделать? Что? Твоя экономика там, где она и была... Цены на нефть подымаются – ты становишься агрессивным, цены на нефть падают – у тебя тоже все падает, если когда-то стояло. То есть примитивнейшая экономика! А рядом страны, которые позволяют себе элементарные вещи цивилизованного общества, эти страны процветают. У них дороги, у них гигиена – у них все хорошо, я не буду перечислять. Но они живут как люди, а у тебя не живут. Поэтому тебе лучше их разрушить. У тебя нет против них никаких аргументов, кроме бешеной, сумасшедшей, нерациональной силы, применение которой исходит из такого же твоего понимания истории. И потому что ты ничего не умеешь, ты умеешь грабить и воровать. Все! А Балтия умеет, она это делает. И Балтия реально помогает Украине. По-настоящему", – назвал Шустер причины, почему, по его мнению, Путин может атаковать балтийские страны.

Что касается Польши, то, как считает ведущий, Путин очень захочет отомстить этой стране за огромную помощь украинским беженцам.

"Польша совершила подвиг. Я когда разговариваю в Брюсселе с политиками... Знаете, они всегда ищут какую-то интригу. "Польше это надо было, потому что они повели себя с сирийскими беженцами не совсем деликатно, сейчас компенсируют..." Но я на это смотрю вообще не так. Я отвечаю, что я видел лагеря для беженцев в 1980 году в Пакистане на границе с Афганистаном. Я видел несколько миллионов (в общей сложности, как говорили, пять) беженцев. Я видел огромные поля лагерей беженцев. Огромные! Эти палатки без каких-либо санитарных условий, никакой возможности охлаждения или, наоборот, отопления, а зимы там очень суровые. Никакой инфраструктуры для детей. Вообще. Красный Крест привозил самые необходимые антибиотики в моменты, когда какая-то инфекция появлялась и быстро распространялась. И тут ты видишь Польшу. Это два разных мира! И за это такое гуманное, сердечное, человеческое отношение Польши к украинцам надо отомстить", – сказал Шустер.

При это, подчеркнул ведущий, Путин может использовать конфликт с какой-то из стран ЕС, чтобы компенсировать свои неудачи в Украине.

"Я не исключаю конфликта с Польшей. А если с Польшей, то вы сами понимаете... Не исключаю, потому что каким-то образом надо будет компенсировать эту неудачу в Украине. Понимаете, ведь он не может остановиться, потому что он не может остановиться. Ему что-то надо людям показать", – сказал ведущий.

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