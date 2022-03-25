ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Киев приехали спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Зеленский заявил, что к этим странам у народа Украины – высшее доверие

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рассказал спикерам трех парламентов о последствиях обстрелов России и призвал страны Запада усилить санкции против агрессора
Зеленский рассказал спикерам трех парламентов о последствиях обстрелов России и призвал страны Запада усилить санкции против агрессора
Фото: president.gov.ua

Украину 24 марта посетили спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас, сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Днем они провели встречу с руководством Рады – спикером Русланом Стефанчуком, первым вице-спикером Александром Корниенко и вице-спикером Еленой Кондратюк.  

"Сегодня первый месяц с момента полномасштабной агрессии Российской Федерации против украинского народа. И мне очень приятно, что в этот день наши друзья – спикеры парламентов Литвы, Латвии, Эстонии – рядом с нами. Мы вместе, мы демонстрируем свое единство", – сказал Стефанчук и поблагодарил страны Балтии за поддержку Украины.

Спикеры четырех стран подписали совместное заявление, в котором, в частности, призвали ускорить вступление Украины в ЕС и поддержали политику открытых дверей НАТО.

Кроме того, они обратились к международному сообществу с призывом немедленно создать запретную для полетов зону над Украиной, чтобы предотвратить массовые жертвы среди мирного населения, ввести полное торговое эмбарго против России, увеличить поставки Украине оружия и начать разрабатывать план восстановления Украины.

Чмилите-Нильсен написала в Twitter, что это был визит солидарности, и отметила, что для нее было честью выступить перед депутатами Рады (сегодня было закрытое заседание парламента). 

"Мы, руководители балтийских парламентов, прибыли сюда, чтобы проявить солидарность с Украиной. Я выразила наше восхищение действиями президента, правительства и Верховной Рады, всего украинского народа в борьбе за свободу и демократию в Украине", – написала в Twitter после выступления в парламенте Мурниеце. 

Затем спикеры трех стран провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. На ней, как сообщил глава правительства в Twitter, обсуждали вступление Украины в ЕС. 

"Рассказал спикерам парламентов о преступлениях, совершенных Россией, обстрелах мирных городов, убийствах мирных жителей, что приводит к гуманитарной катастрофе. Мы призываем к более жестким санкциям. Агрессор должен прекратить финансирование войны", – написал Шмыгаль. 

Вечером Чмилите-Нильсен, Мурниеце и Ратас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Офис президента. 

"С первых часов вы с нами – на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят. Высшее доверие у народа Украины к вашим странам и Польше, это правда. Это отвечает тем шагам, которые вы сделали навстречу Украине", – сказал глава государства. 

Зеленский сообщил о последствиях полномасштабного российского вторжения в Украину, отметив, что российские войска целенаправленно атакуют мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

"Агрессор пытается осаждать крупные города, такие как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, создает гуманитарную катастрофу во многих населенных пунктах", – сообщил президент. 

Он сказал, что для эффективной защиты Украина нуждается в вооружении – средствах ПВО, самолетах и бронетехнике – и призвал ужесточить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на любую торговлю с РФ и Беларусью, а также отключить от системы SWIFT все российские банки. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На прошлой неделе, 15 марта, Украину посетили первые после нападения России иностранные лидеры. В Киеве побывали премьер-министр и вице-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский,  премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Моравецкий сообщил, что идея приехать в Украину принадлежала Янше. Визит был согласован с лидерами ЕС и НАТО.

Политики встретились с руководством Украины и высказали ей свою поддержку. Янша сказал, что война в Украине заставила Европейский союз "проснуться". "Чтобы стать более сплоченными, чем когда-либо раньше. В поддержку Украины. Это благодаря их смелости. Единству. Жертвенности. Сейчас, когда мы говорим о ценностях, на всем европейском континенте нет ни одной страны, которая была бы более европейской, чем Украина. Ваша борьба – это наша борьба, и вместе мы победим", – заявил премьер Словении. 

После визита премьеров президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех друзей Украины посетить Киев.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Латвия, Эстония, Литва, Владимир Зеленский, Инара Мурниеце, российская агрессия, война России против Украины, Юри Ратас, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Денис Шмыгаль, Елена Кондратюк, Виктория Чмилите-Нильсен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (23418)
2
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (19489)
3
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (18856)
4
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (11076)
5
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (10865)
6
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (8291)
7
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (8068)
8
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (8043)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS