В Киев приехали спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Зеленский заявил, что к этим странам у народа Украины – высшее доверие

Днем они провели встречу с руководством Рады – спикером Русланом Стефанчуком, первым вице-спикером Александром Корниенко и вице-спикером Еленой Кондратюк.

"Сегодня первый месяц с момента полномасштабной агрессии Российской Федерации против украинского народа. И мне очень приятно, что в этот день наши друзья – спикеры парламентов Литвы, Латвии, Эстонии – рядом с нами. Мы вместе, мы демонстрируем свое единство", – сказал Стефанчук и поблагодарил страны Балтии за поддержку Украины.

Спикеры четырех стран подписали совместное заявление, в котором, в частности, призвали ускорить вступление Украины в ЕС и поддержали политику открытых дверей НАТО.

Кроме того, они обратились к международному сообществу с призывом немедленно создать запретную для полетов зону над Украиной, чтобы предотвратить массовые жертвы среди мирного населения, ввести полное торговое эмбарго против России, увеличить поставки Украине оружия и начать разрабатывать план восстановления Украины.

Чмилите-Нильсен написала в Twitter, что это был визит солидарности, и отметила, что для нее было честью выступить перед депутатами Рады (сегодня было закрытое заседание парламента).

On the day marking one month since Russia’s full scale invasion of #Ukraine, together with colleagues from * & * , I paid a visit of solidarity and support to #Kyiv at the invitation of @r_stefanchuk. It was an honour and a privilege to address @ua_parliament. pic.twitter.com/dKT3foynno — Viktorija Cmilyte-Nielsen (@VCmilyte) March 24, 2022

"Мы, руководители балтийских парламентов, прибыли сюда, чтобы проявить солидарность с Украиной. Я выразила наше восхищение действиями президента, правительства и Верховной Рады, всего украинского народа в борьбе за свободу и демократию в Украине", – написала в Twitter после выступления в парламенте Мурниеце.

M * s, Baltijas parlamentu vad * t * ji, bij * m šeit, lai paustu solidarit * ti ar Ukrainu.

Apliecin * ju m * su m * lest * bu un apbr * nu Ukrainas prezidentam, vald * bai un parlamentam, visai ukrai * u tautai, c * noties par br * v * bu un demokr * tiju Ukrain * . pic.twitter.com/fhOK1Utwdl — In * ra M * rniece (@IMurniece) March 24, 2022

Затем спикеры трех стран провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. На ней, как сообщил глава правительства в Twitter, обсуждали вступление Украины в ЕС.

"Рассказал спикерам парламентов о преступлениях, совершенных Россией, обстрелах мирных городов, убийствах мирных жителей, что приводит к гуманитарной катастрофе. Мы призываем к более жестким санкциям. Агрессор должен прекратить финансирование войны", – написал Шмыгаль.

Told the speakers of parliaments * about the crimes committed by Russia. Shelling peaceful cities, killing civilians, causing humanitarian disaster. We call for tougher sanctions. Aggressor must stop financing the war. 2/3 pic.twitter.com/TGlxeoWqcj — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 24, 2022

Вечером Чмилите-Нильсен, Мурниеце и Ратас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Офис президента.

"С первых часов вы с нами – на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят. Высшее доверие у народа Украины к вашим странам и Польше, это правда. Это отвечает тем шагам, которые вы сделали навстречу Украине", – сказал глава государства.

Зеленский сообщил о последствиях полномасштабного российского вторжения в Украину, отметив, что российские войска целенаправленно атакуют мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

"Агрессор пытается осаждать крупные города, такие как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, создает гуманитарную катастрофу во многих населенных пунктах", – сообщил президент.

Он сказал, что для эффективной защиты Украина нуждается в вооружении – средствах ПВО, самолетах и бронетехнике – и призвал ужесточить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на любую торговлю с РФ и Беларусью, а также отключить от системы SWIFT все российские банки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)