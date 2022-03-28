Шустер: Идеологически Путин шизофреничен. Он больше, чем военный преступник

"Я столько эпитетов слышу о Путине, что я уже не знаю... Шизофреник, фашист и другое. Путин, с моей точки зрения, рационально это делает. Путин – с моей точки зрения, недалекий человек, который интерпретирует историю на своем уровне – и все. Я считаю, что Путин, если мы ищем кого-то в истории, гораздо больше похож на Пабло Эскобара. Только вместо кокаина у него нефть и газ, он во главе политики и служит еще верховным главнокомандующим. То есть Пабло мог сделать такую же карьеру, он уже был в парламенте, просто его оттуда выгнали. Но это такой бандит с армией. Реально Пабло Эскобар, который был готов все и вся взрывать. Но этот еще с ядерным оружием, огромной армией, своей ордой, и с немалым бюджетом", – сказал Шустер.

При этом, по мнению ведущего, "идеологически Путин шизофреничен". Шустер указал на противоречия между идеями, которые высказывает президент РФ, и его образом жизни.

"Он высказывает левацкие, национал-социалистические идеи в этой куртке или полушубке за полтора миллиона [рублей]. Loro Piana – самый дорогой итальянский бренд. Это же абсурд, шизофрения. Смотреть и пытаться влезть в голову такого человека невозможно", – считает журналист.

Шустер сказал, что по его мнению, Путин в Украине совершает преступления против человечности.

"Единственное – я считаю, что он сегодня является не только военным преступником. Он является преступником перед человечностью. Потому что мы же тоже должны пересматривать наше понимание неких дефиниций... Это же не война, это геноцид. Вот решил человек по фамилии Путин, что страны такой, как Украина, не должно быть. И народа, который живет в этой стране и позволяет себе мыслить независимо, тоже не должно быть. В итоге без объявления, без ничего, просто так приезжает, приходит и начинает разрушать все, что вокруг. Все живое, не разбираясь. Как это назвать? Назвать это чисто военным преступлением – мало. Это надо называть преступлением перед человечностью. И судить надо именно за это. То есть да, он военный преступник. Несомненно. Но далеко больше, чем военный преступник", – сказал Шустер.

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