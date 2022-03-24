Рыбчинский: Путин сломает свои зубы на войне с Украиной

"Это апофеоз. И война в Грузии, и Приднестровье – это все тренировки были перед большой войной с Украиной. Но я уверен, что об Украину Путин свои зубы сломает", – сказал поэт.

По его словам, элементы этой победы Украины уже наметились.

"Насколько наша армия и народ сильнее, мощнее, дружнее по сравнению с теми, кто пришел нас завоевать, "осчастливить "русским миром". Я не вижу сумасшедшей паники. Да, много беженцев. Но люди незнакомые стали помогать друг другу. Вот я живу в Черновцах. Мы до войны не были знакомы, но как эта семья меня и мою жену принимает! И таких случаев миллионы в стране. Наконец украинцы, русские, евреи, армяне, азербайджанцы, наши, украинские, чеченцы – мы все стали нацией, украинцами", – подчеркнул Рыбчинский.

Он считает, что переговоры с Россией не имеют смысла.

"Переговоры были возможны только до того, как первый танк, первый российский солдат перешел нашу границу. Думаю, что переговоры ни к чему не приведут. Только сила нашей правды победит ту силу, которая пришла на нашу землю", – заявил Рыбчинский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)