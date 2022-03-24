Российские пропагандисты несут уголовную ответственность за свою деятельность и могут быть осуждены – Мамедов

"Крайне велика роль в развязывании вооруженной агрессии РФ против Украины российских пропагандистов – [Владимира] Соловьева, [Ольги] Скабеевой, Дмитрия Киселева, [Маргариты] Симоньян и прочей нечисти. Скажите, пропагандисты, разжигавшие долгие годы ненависть к украинцам среди россиян, могут быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены?" – спросил Гордон.
"Считаю, что да, могут. В истории были случаи, когда привлекали к ответственности за пропагандистскую деятельность", – ответил Мамедов.
Он отметил, что главного пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса не удалось привлечь к ответственности, поскольку он покончил жизнь самоубийством, но на Нюрнбергском процессе обвинения были выдвинуты "собственнику немецкого издания" (предположительно, речь идет о главном редакторе антисемитской газеты "Штурмовик" Юлиусе Штрейхере).
Мамедов также вспомнил руандийскую радиостанцию "Свободное радио и телевидение тысячи холмов", которая в начале 1990-х годов разжигала межнациональную рознь и подстрекала к геноциду тутси.
"Там не только редакторы и журналисты были привлечены к ответственности, но и собственники, – сказал Мамедов. – Думаю, что все пропагандисты, которых вы назвали, и не только они, несут полную ответственность за то, что происходит. Здесь главное – установить причинно-следственную связь между их высказываниями и преступлениями, которые совершаются. Но это работа следственных органов".
После нападения РФ на Украину, которое произошло в конце февраля 2022 года, украинские правоохранительные органы заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины ряду российских пропагандистов, в том числе Соловьеву, Симоньян, Скабеевой и Киселеву. Их планируют объявить в международный розыск.
В феврале против Соловьева, Симоньян и Скабеевой Евросоюз ввел санкции. Киселев находился под санкциями с 2014 года.