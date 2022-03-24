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Российские пропагандисты несут уголовную ответственность за свою деятельность и могут быть осуждены – Мамедов

 
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Мамедов: Главное установить причинно-следственную связь между их высказываниями и преступлениями, которые совершаются
Мамедов: Главное – установить причинно-следственную связь между их высказываниями и преступлениями, которые совершаются
Фото: ark.gp.gov.ua

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что российские пропагандисты могут быть привлечены к ответственности за разжигание ненависти к украинцам.

"Крайне велика роль в развязывании вооруженной агрессии РФ против Украины российских пропагандистов – [Владимира] Соловьева, [Ольги] Скабеевой, Дмитрия Киселева, [Маргариты] Симоньян и прочей нечисти. Скажите, пропагандисты, разжигавшие долгие годы ненависть к украинцам среди россиян, могут быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены?" – спросил Гордон. 

"Считаю, что да, могут. В истории были случаи, когда привлекали к ответственности за пропагандистскую деятельность", – ответил Мамедов. 

Он отметил, что главного пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса не удалось привлечь к ответственности, поскольку он покончил жизнь самоубийством, но на Нюрнбергском процессе обвинения были выдвинуты "собственнику немецкого издания" (предположительно, речь идет о главном редакторе антисемитской газеты "Штурмовик" Юлиусе Штрейхере). 

Мамедов также вспомнил руандийскую радиостанцию "Свободное радио и телевидение тысячи холмов", которая в начале 1990-х годов разжигала межнациональную рознь и подстрекала к геноциду тутси. 

"Там не только редакторы и журналисты были привлечены к ответственности, но и собственники, – сказал Мамедов. – Думаю, что все пропагандисты, которых вы назвали, и не только они, несут полную ответственность за то, что происходит. Здесь главное – установить причинно-следственную связь между их высказываниями и преступлениями, которые совершаются. Но это работа следственных органов". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину, которое произошло в конце февраля 2022 года, украинские правоохранительные органы заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины ряду российских пропагандистов, в том числе СоловьевуСимоньянСкабеевой и Киселеву. Их планируют объявить в международный розыск. 

В феврале против Соловьева, Симоньян и Скабеевой Евросоюз ввел санкции. Киселев находился под санкциями с 2014 года. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, российская агрессия, Йозеф Геббельс, война России против Украины, Гюндуз Мамедов, Ольга Скабеева
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