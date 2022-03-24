Российские пропагандисты несут уголовную ответственность за свою деятельность и могут быть осуждены – Мамедов

Мамедов: Главное – установить причинно-следственную связь между их высказываниями и преступлениями, которые совершаются Фото: ark.gp.gov.ua

"Крайне велика роль в развязывании вооруженной агрессии РФ против Украины российских пропагандистов – [Владимира] Соловьева, [Ольги] Скабеевой, Дмитрия Киселева, [Маргариты] Симоньян и прочей нечисти. Скажите, пропагандисты, разжигавшие долгие годы ненависть к украинцам среди россиян, могут быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены?" – спросил Гордон.

"Считаю, что да, могут. В истории были случаи, когда привлекали к ответственности за пропагандистскую деятельность", – ответил Мамедов.

Он отметил, что главного пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса не удалось привлечь к ответственности, поскольку он покончил жизнь самоубийством, но на Нюрнбергском процессе обвинения были выдвинуты "собственнику немецкого издания" (предположительно, речь идет о главном редакторе антисемитской газеты "Штурмовик" Юлиусе Штрейхере).

Мамедов также вспомнил руандийскую радиостанцию "Свободное радио и телевидение тысячи холмов", которая в начале 1990-х годов разжигала межнациональную рознь и подстрекала к геноциду тутси.

"Там не только редакторы и журналисты были привлечены к ответственности, но и собственники, – сказал Мамедов. – Думаю, что все пропагандисты, которых вы назвали, и не только они, несут полную ответственность за то, что происходит. Здесь главное – установить причинно-следственную связь между их высказываниями и преступлениями, которые совершаются. Но это работа следственных органов".

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube