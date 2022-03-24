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Мамедов: Я верю в Нюрнбергский трибунал для Путина и Лукашенко, у нас его планируют назвать Харьковский

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Мамедов рассказал, как можно привлечь к ответственности руководство РФ и Беларуси за агрессию против Украины
Мамедов рассказал, как можно привлечь к ответственности руководство РФ и Беларуси за агрессию против Украины
Фото: ark.gp.gov.ua

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов считает реальной идею создания международного трибунала для привлечения к ответственности руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Мамедов сказал, что как прокурор ориентируется на презумпцию невиновности и может говорить только "о предполагаемых вещах".

Эксперт полагает, что в действиях руководства РФ и Беларуси присутствуют признаки военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Мамедов подчеркнул, что говорит и о Беларуси тоже, поскольку она "предоставляет свою территорию для агрессии против Украины и с ее территории, это уже достоверно известный факт, был открыт огнь по населенным пунктам Украины". 

Этими преступлениями, объяснил Мамедов, занимается Международный уголовный суд. 

"Если мы говорим о президенте РФ и президенте Беларуси, в отношении них, я предполагаю, следственная группа прокуроров Международного уголовного суда должным образом обратит внимание на все эти виды преступлений, которые совершаются у нас на территории", – сказал бывший заместитель генерального прокурора.

Что касается самого факта агрессии, то, как объяснил Мамедов, "там немного сложнее", Международный уголовный суд не может заняться расследованием этого преступления. Именно поэтому группа экспертов из разных стран предложила создать специальный трибунал, по примеру Нюрнбергского трибунала (в ходе этого процесса, который состоялся после завершения Второй мировой войны, к ответственности было привлечено руководство нацистской Германии), чтобы за акт агрессии привлечь у ответственности высокопоставленных лиц Беларуси и России. 

Он напомнил, что на сайте Avaaz была создана специальная петиция о созыве трибунала для президента РФ Владимира Путина, подписать ее могут все желающие. 

Гордон спросил у собеседника, верит ли он в возможность Нюрнбергского процесса над Путиным и называющим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко 

"У нас его предлагают назвать Харьковский трибунал, – сказал Мамедов. – Да, я верю в это. Если бы не верил, то этим бы не занимался. Просто здесь нужно и, верить и быть настойчивыми". 

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Контекст:

Украина не ратифицировала Римский статут (это международный договор, учредивший Международный уголовный суд), однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

Мамедов рассказал в апреле 2021 года, что Украина отправила в МУС 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло в феврале 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже 41 страна обратилась в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.

После нападения РФ на Украину президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Беларусь, геноцид, Римский статут, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов
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