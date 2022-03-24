Мамедов: Я верю в Нюрнбергский трибунал для Путина и Лукашенко, у нас его планируют назвать Харьковский

Мамедов рассказал, как можно привлечь к ответственности руководство РФ и Беларуси за агрессию против Украины Фото: ark.gp.gov.ua

Мамедов сказал, что как прокурор ориентируется на презумпцию невиновности и может говорить только "о предполагаемых вещах".

Эксперт полагает, что в действиях руководства РФ и Беларуси присутствуют признаки военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Мамедов подчеркнул, что говорит и о Беларуси тоже, поскольку она "предоставляет свою территорию для агрессии против Украины и с ее территории, это уже достоверно известный факт, был открыт огнь по населенным пунктам Украины".

Этими преступлениями, объяснил Мамедов, занимается Международный уголовный суд.

"Если мы говорим о президенте РФ и президенте Беларуси, в отношении них, я предполагаю, следственная группа прокуроров Международного уголовного суда должным образом обратит внимание на все эти виды преступлений, которые совершаются у нас на территории", – сказал бывший заместитель генерального прокурора.

Что касается самого факта агрессии, то, как объяснил Мамедов, "там немного сложнее", Международный уголовный суд не может заняться расследованием этого преступления. Именно поэтому группа экспертов из разных стран предложила создать специальный трибунал, по примеру Нюрнбергского трибунала (в ходе этого процесса, который состоялся после завершения Второй мировой войны, к ответственности было привлечено руководство нацистской Германии), чтобы за акт агрессии привлечь у ответственности высокопоставленных лиц Беларуси и России.

Он напомнил, что на сайте Avaaz была создана специальная петиция о созыве трибунала для президента РФ Владимира Путина, подписать ее могут все желающие.

Гордон спросил у собеседника, верит ли он в возможность Нюрнбергского процесса над Путиным и называющим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко

"У нас его предлагают назвать Харьковский трибунал, – сказал Мамедов. – Да, я верю в это. Если бы не верил, то этим бы не занимался. Просто здесь нужно и, верить и быть настойчивыми".

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