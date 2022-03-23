Как будут судить Путина и Лукашенко, трибунал в Харькове, пленные. Интервью Гордона с Мамедовым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Мамедовым стало нападение РФ на Украину.

Мамедов рассказал, кто документирует военные преступления России против Украины, удастся ли привлечь РФ к ответственности за военные преступления в Украине и каким образом, могут ли президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко быть признаны военными преступниками, а также о том, могут ли быть осуждены российские пропагандисты, как Украина должна поступать с российскими военнопленными и когда закончится война.

Мамедов – украинский правовед, кандидат юридических наук. Родился в 1974 году в Азербайджане. Окончил Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова и Одесский национальный экономический университет.

С 1996 года работает в органах прокуратуры. В 2017–2019 годах возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым, в 2019–2021 годах был заместителем генерального прокурора Украины. Ушел из ведомства после 25 лет работы из-за конфликта с руководством, связанного с работой департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.