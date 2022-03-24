Мамедов рассказал, почему Путин не привлечен к уголовной ответственности украинскими судами

Мамедов рассказал, что привлечь руководство РФ к ответственности может только Международный уголовный суд Фото предоставлено пресс-службой Гюндуза Мамедова

Он назвал рассмотрение подобных дел в украинских судах "бесполезной тратой времени".

"Мы не вправе привлекать высокопоставленных лиц Российской Федерации, поскольку они наделены иммунитетом. Этот иммунитет не дает возможности Украине привлечь Путина к ответственности в своей юрисдикции", – пояснил Мамедов.

Если говорить о национальном законодательстве, то у Путина есть иммунитет и персональный, функциональный, продолжил бывший заместитель генерального прокурора. Но это не касается международного законодательства, подчеркнул он.

"Поэтому мы приняли решение еще в 2018 году, что мы будем просить Международный уголовный суд рассматривать дела в отношении высокопоставленных лиц РФ, которая системно нарушает права человека на оккупированной территории Крыма и Донбасса", – сказал Мамедов.

В качестве примера он привел историю с бывшим главой МИД Демократической Республики Конго Йеродией Абулайе Ндомбаси. Бельгия хотела привлечь его к ответственности через механизм универсальной юрисдикции и выдала ордер на арест, но Международный суд ООН в Гааге вынес решение, что Бельгия не может привлекать к ответственности высокопоставленного чиновника ДР Конго, "поскольку юрисдикция Бельгии не преобладает над [юрисдикцией ДР] Конго".

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