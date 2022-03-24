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Мамедов рассказал, почему Путин не привлечен к уголовной ответственности украинскими судами

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Мамедов рассказал, что привлечь руководство РФ к ответственности может только Международный уголовный суд
Мамедов рассказал, что привлечь руководство РФ к ответственности может только Международный уголовный суд
Фото предоставлено пресс-службой Гюндуза Мамедова

Президент РФ Владимир Путин не может быть привлечен к ответственности в рамках украинского национального законодательства. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Он назвал рассмотрение подобных дел в украинских судах "бесполезной тратой времени".

"Мы не вправе привлекать высокопоставленных лиц Российской Федерации, поскольку они наделены иммунитетом. Этот иммунитет не дает возможности Украине привлечь Путина к ответственности в своей юрисдикции", – пояснил Мамедов. 

Если говорить о национальном законодательстве, то у Путина есть иммунитет и персональный, функциональный, продолжил бывший заместитель генерального прокурора. Но это не касается международного законодательства, подчеркнул он.

"Поэтому мы приняли решение еще в 2018 году, что мы будем просить Международный уголовный суд рассматривать дела в отношении высокопоставленных лиц РФ, которая системно нарушает права человека на оккупированной территории Крыма и Донбасса", – сказал Мамедов. 

В качестве примера он привел историю с бывшим главой МИД Демократической Республики Конго Йеродией Абулайе Ндомбаси. Бельгия хотела привлечь его к ответственности через механизм универсальной юрисдикции и выдала ордер на арест, но Международный суд ООН в Гааге вынес решение, что Бельгия не может привлекать к ответственности высокопоставленного чиновника ДР Конго, "поскольку юрисдикция Бельгии не преобладает над [юрисдикцией ДР] Конго".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мамедов призывает украинские власти ратифицировать Римский статут (это международный договор, учредивший Международный уголовный суд), чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за военные преступления и преступления против человечности.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

Мамедов рассказал в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло в конце февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже 41 страна обратилась в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.

После нападения РФ на Украину президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов
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