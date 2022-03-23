Фридлянд высказался о российской пропаганде, скрывающей количество убитых в Украине оккупантов и запрещающей антивоенные протесты в РФ

"Почитал российские новости. Ситуация следующая. Это не война, но протестовать против войны нельзя, хотя это не война, важно иметь в виду. Почему нельзя протестовать против войны, если это не война? Спрашивать тоже нельзя", – кратко перечислил основные тезисы российской пропаганды писатель.

Также Фридлянд коротко описал содержание российских пропагандистских ресурсов относительно количества погибших после вторжения РФ в Украину оккупантов и введенных США и европейскими странами санкций.

"В первые дни войны, которая не война, погибло 500 российских солдат. Потом погибать перестали. Вероятно, и эти 500 со временем воскреснут. По мирным жителям никто не стреляет – стреляют по украинским военным. Чтобы не пострадали мирные жители, все украинские военные должны выйти в чистое поле, подальше от населенных пунктов. Желательно без оружия. Санкции – это очень хорошо. Вообще это лучшее, что могло случиться. Потому что чем хуже, тем лучше. И санкциями Запад делает хуже только себе. Но не в том смысле хуже, что лучше, а просто хуже. Очень важно сейчас выкладывать букву Z из различных материалов: из палок, из веток, из уток, из людей, из желудей, из свиней, из георгиевских лент и из изолент. Только так можно победить", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)