В Черниговской области на крахмальном заводе тела погибших солдат РФ жгут. Экологи говорят о токсической опасности

В организации напомнили, что для производства крахмала используют температуры около 130 °С и ниже. Для горения человеческого тела и превращения его в золу требуются температуры до 1000 °С и выше. При меньших температурах происходит процесс неполного сгорания, выделяется большое количество угарного газа, углекислого газа, аммиака, оксида азота (монооксиды и диоксиды), оксида серы, канцерогенов, в частности формальдегидов.

Кроме того, когда начинают гореть кости, выделяется белый фосфор, являющийся очень токсичным веществом. Экологи считают, что на заводе Седнева тела обливают бензином или соляркой, потому что 130 °С – это низкие температуры для горения тела.

"Если трупы уже начали гнить, то будет выделяться еще сероводород. Дым во время такого сжигания будет идти черный или густой бурый с неприятным запахом (оксиды азота обладают темным цветом и ужасным запахом)", – отметили в организации.

Чтобы избежать таких последствий в гражданских крематориях разрешено применять в качестве топлива природный газ, дизельное топливо, электроэнергию. Печи должны быть оборудованы эффективными системами дымососа и очистки газов.

"Те убитые, которые лежат не погребенными, также могут представлять опасность для здоровья. При разложении тела также выделяются все вышеперечисленные вредные для окружающей среды и здоровья химические вещества. Разлагающееся тело является также источником опасных бактерий, они могут попадать в водные объекты, могут разноситься животными: птицами, собаками, крысами", – подчеркнули в организации.

Если бактерии из разлагающегося тела попадут в открытую рану или на слизистые оболочки, через воду в организм человека, это может стать причиной заражения крови, воспалений и привести к тяжелым последствиям. Поэтому в организации посоветовали не касаться разлагающихся тел без надлежащей защиты.