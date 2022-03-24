В Черниговской области на крахмальном заводе тела погибших солдат РФ жгут. Экологи говорят о токсической опасности

В организации напомнили, что для производства крахмала используют температуры около 130 °С и ниже. Для горения человеческого тела и превращения его в золу требуются температуры до 1000 °С и выше. При меньших температурах происходит процесс неполного сгорания, выделяется большое количество угарного газа, углекислого газа, аммиака, оксида азота (монооксиды и диоксиды), оксида серы, канцерогенов, в частности формальдегидов.
Кроме того, когда начинают гореть кости, выделяется белый фосфор, являющийся очень токсичным веществом. Экологи считают, что на заводе Седнева тела обливают бензином или соляркой, потому что 130 °С – это низкие температуры для горения тела.
"Если трупы уже начали гнить, то будет выделяться еще сероводород. Дым во время такого сжигания будет идти черный или густой бурый с неприятным запахом (оксиды азота обладают темным цветом и ужасным запахом)", – отметили в организации.
Чтобы избежать таких последствий в гражданских крематориях разрешено применять в качестве топлива природный газ, дизельное топливо, электроэнергию. Печи должны быть оборудованы эффективными системами дымососа и очистки газов.
"Те убитые, которые лежат не погребенными, также могут представлять опасность для здоровья. При разложении тела также выделяются все вышеперечисленные вредные для окружающей среды и здоровья химические вещества. Разлагающееся тело является также источником опасных бактерий, они могут попадать в водные объекты, могут разноситься животными: птицами, собаками, крысами", – подчеркнули в организации.
Если бактерии из разлагающегося тела попадут в открытую рану или на слизистые оболочки, через воду в организм человека, это может стать причиной заражения крови, воспалений и привести к тяжелым последствиям. Поэтому в организации посоветовали не касаться разлагающихся тел без надлежащей защиты.
По данным на 24 марта в Украине убиты 15,8 тыс. оккупантов. При этом Россия существенно занижает данные о своих потерях и не обращается к украинским властям для выдачи тел своих погибших солдат.
Из-за этого, к примеру, Сумской области грозит экологическая угроза, отмечает Общественное. В регион не могут доехать рефрижераторы для хранения тел, поэтому они лежат в пакетах под открытым небом и разлагаются, выделяя опасные вещества.