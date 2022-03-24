Данилко: Путин – преступник. Моя мечта – включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых со своей шайкой-лейкой

Данилко: Я вначале по горячке сказал, что пусть Путин, как Гитлер, застрелится. Но это для него слишком большой подарок. Он должен предстать перед судом Фото: maskaukrainetv / Instagram

"Владимир Путин — преступник. Моя мечта – включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых. Как он сидит со своей шайкой-лейкой. И узнать, что он думает. И думает ли вообще! Он – советский человек. Нас воспитывали, что война – это ужас, что это не должно повториться. И как человек, который жил с этим отношением всю жизнь, такое делает?! У меня в голове не укладывается! Это какая трансформация должна произойти в голове?" – заявил Данилко.

По словам артиста, он не может сказать, каким будет отношение украинцев к россиянам после победы над российскими оккупантами.

"Этого я не знаю. Очень сложно ответить на этот вопрос. Должно пройти время. Должны победить Путина. Я желаю, чтобы Россия избавилась от него. Я вначале по горячке сказал, что пусть Путин, как Гитлер, застрелится. Но это для него слишком большой подарок. Он должен предстать перед судом", – подытожил Данилко.

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