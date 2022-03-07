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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Данилко: Сейчас у артистов не может быть виляний, на какой они стороне. Сейчас экзамен – и мы увидим, кто есть кто

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Данилко: "Спецоперация", бл...дь! Какая спецоперация?
Данилко: "Спецоперация", бл...дь! Какая спецоперация?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, считает, что сейчас все артисты, высказывая свою позицию относительно нападения России на Украину, "сдают экзамен". Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон сказал, что все годы с начала российской агрессии он критиковал артистов, которые продолжали выступать в России.

"И сейчас, когда все обострилось до предела, я понимаю: "Боже, какие подонки!" Все эти [певицы Ани] Лорак, [Светлана] Лобода, вся эта х...ета (Ани Лорак и Лобода после оккупации Крыма Россией в 2014 году и российской агрессии на Донбассе перебрались в РФ. – "ГОРДОН")... Что ты о них думаешь?" – спросил журналист.

"Сейчас та ситуация, когда не может быть виляний", – ответил артист.

Он рассказал, что на днях увидел, как в интернете травят российскую актрису Нонну Гришаеву за ее позицию по войне с Украиной. Гришаева родилась в Одессе, многие годы живет в Москве. Она сказала, что чувствует себя маленькой девочкой, у которой спрашивают, кого она любит больше – маму или папу, которые решили развестись.

"Я думаю: "Бл...дь, какой х...евый пример". Что за пример? Я помню ребенком, как папа, который хорошо выпивал (мы жили отдельно), высаживал окна, когда я спал на раскладушке, и с ножом бросался на маму... Я абсолютно понимал, какой мне надо делать выбор и кого мне надо защищать. Я, при всей любви к папе, брал табуреточку (мне было пять или шесть лет), бежал в три часа ночи через дорогу [к таксофону], ставил ее, набирал "102" и говорил: "Приезжайте на Розы Люксембург, 57, квартира 11, папа устраивает концерты". Они приезжали и его забирали. У меня было четкое распределение, на какой я стороне. А вот это "кого я больше люблю – папу или маму" или "мы за мир, мы против войны" – какое-то такое общее..." – сказал Данилко.

Он возмутился, что некоторые публичные люди повторяют за российскими властям, что в Украине якобы проводят "специальную операцию", а не честно говорят, что это война.

"Меня удивляют люди, которые это одобряют. Я просто в шоке, когда какие-то русские артисты говорят: "[Президент РФ Владимир] Путин прав". Путин прав, что нет городов? Путин прав, что убивают детей? Ну как ты такое можешь молоть! "Спецоперация", бл...дь! Какая спецоперация? Но, опять же, это экзамен. Сейчас мы все видим, кто есть кто", – убежден артист.

Данилко раскритиковал Россию за нападение на Украину, сравнил Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и призвал его "застрелиться на х…й".

Кроме того, Данилко рассказал Гордону, что, несмотря на обстрелы Киева, остается в городе и не собирается уезжать.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

По оценкам ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, война, агрессия, Ани Лорак, Светлана Лобода, Андрей Данилко, российская агрессия, война России против Украины, Нонна Гришаева
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