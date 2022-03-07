Данилко: Сейчас у артистов не может быть виляний, на какой они стороне. Сейчас экзамен – и мы увидим, кто есть кто

Гордон сказал, что все годы с начала российской агрессии он критиковал артистов, которые продолжали выступать в России.

"И сейчас, когда все обострилось до предела, я понимаю: "Боже, какие подонки!" Все эти [певицы Ани] Лорак, [Светлана] Лобода, вся эта х...ета (Ани Лорак и Лобода после оккупации Крыма Россией в 2014 году и российской агрессии на Донбассе перебрались в РФ. – "ГОРДОН")... Что ты о них думаешь?" – спросил журналист.

"Сейчас та ситуация, когда не может быть виляний", – ответил артист.

Он рассказал, что на днях увидел, как в интернете травят российскую актрису Нонну Гришаеву за ее позицию по войне с Украиной. Гришаева родилась в Одессе, многие годы живет в Москве. Она сказала, что чувствует себя маленькой девочкой, у которой спрашивают, кого она любит больше – маму или папу, которые решили развестись.

"Я думаю: "Бл...дь, какой х...евый пример". Что за пример? Я помню ребенком, как папа, который хорошо выпивал (мы жили отдельно), высаживал окна, когда я спал на раскладушке, и с ножом бросался на маму... Я абсолютно понимал, какой мне надо делать выбор и кого мне надо защищать. Я, при всей любви к папе, брал табуреточку (мне было пять или шесть лет), бежал в три часа ночи через дорогу [к таксофону], ставил ее, набирал "102" и говорил: "Приезжайте на Розы Люксембург, 57, квартира 11, папа устраивает концерты". Они приезжали и его забирали. У меня было четкое распределение, на какой я стороне. А вот это "кого я больше люблю – папу или маму" или "мы за мир, мы против войны" – какое-то такое общее..." – сказал Данилко.

Он возмутился, что некоторые публичные люди повторяют за российскими властям, что в Украине якобы проводят "специальную операцию", а не честно говорят, что это война.

"Меня удивляют люди, которые это одобряют. Я просто в шоке, когда какие-то русские артисты говорят: "[Президент РФ Владимир] Путин прав". Путин прав, что нет городов? Путин прав, что убивают детей? Ну как ты такое можешь молоть! "Спецоперация", бл...дь! Какая спецоперация? Но, опять же, это экзамен. Сейчас мы все видим, кто есть кто", – убежден артист.

Данилко раскритиковал Россию за нападение на Украину, сравнил Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и призвал его "застрелиться на х…й".

Кроме того, Данилко рассказал Гордону, что, несмотря на обстрелы Киева, остается в городе и не собирается уезжать.

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