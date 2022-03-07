Данилко сообщил, что написал песню с фразой "Путін, щоб ти здох!"

Данилко раскритиковал Россию за нападение на Украину, сравнил Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и призвал его "застрелиться на х…й".

"Я вчера убирал – уже ж нет домработницы, уже делаю все сам... Но я все помню, все делаю без проблем. И [во время уборки] у меня родилась фраза: "Путін, щоб ти здох..." Это "Пісня маленької мрійниці". Придумал – и ржу хожу. И там такие слова: "Путін, щоб ти здох! Путін, щоб ти здох! Але є проблема одна – Путіна не хоче навіть сатана", – рассказал Данилко.

Он сказал, что это была импровизация, но он обязательно закончит песню.

Данилко также рассказал Гордону, что, несмотря на обстрелы Киева, остается в городе и не собирается уезжать.

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