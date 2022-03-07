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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Данилко: Я в Киеве. Я дома – на Крещатике. Уезжать не собираюсь

 
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Данилко: Я все перевожу в юмор
Данилко: Я все перевожу в юмор
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что, несмотря на боевые действия и обстрелы Киева, остается в городе и никуда не собирается уезжать.

"Чтобы все знали: я в Киеве, я дома, на Крещатике. Никуда уезжать не собираюсь", – рассказал Данилко.

По словам артиста, знакомые убеждают его покинуть город, но он не соглашается.

"Наш с тобой знакомый, очень известный человек – я не буду называть его имя, но мне было приятно, что он реально переживал, – написал мне: "Андрей, уезжай". А я ответил: "Нет". Он пишет: "Не можешь или не хочешь?" Мне сразу смешно стало, первая фраза – [программа] "Утренняя почта" и [российская певица] Алла Пугачева с "Не могу и не хочу". Та-ра-рам, па-па-ра-па-па. Дома, знаешь, сразу легче", – сказал артист.

Он рассказал, что к нему временно переехал артист его балета Дмитрий. И сейчас в подъезде их осталось только двое плюс охранник Кузьмич.

"И мы вместе придумываем всякие смешные штуки-дрюки. У нас даже есть позывные: он Дима-пуля, а я Дрюня-беспилотник... Бывает, голова к вечеру болит – [в течение дня] я звоню к знакомым или мне звонят, спрашивают, как быть, но я все перевожу в юмор. Читаю письмо, вижу: со слезами написанное (то, что произошло,  это ужасно)... Но я отвечаю: "Напиши "паляниця", чтобы я знал, что это ты". И сразу меняется интонация разговора. Я в любых эфирах, в которые выхожу, всегда говорю: "Ребята, что бы ни было – взрывы, бомбежка, сирена,  уже смеемся со всего. И легче", – сказал Данилко.

При этом он обратил внимание, что тема войны сплотила украинцев, но преследует их повсюду в быту.

"В быту у нас тоже юмор... Мы спускаемся с Димкой к Кузьмичу, общаемся, он нам что-то рассказывает... Слышу, он говорит Диме: "Дімка, ти понімаєш, це ж холодильник у нас. І він оце так, бл...дь, ноччю: "У-у-у-у-у-у-т-і-н, у-у-у-у-у-у-т-і-н". Я думаю: "Бл...дь, як [президент РФ Володимир] Путін". Пішов його виключив на х...й". Уже даже холодильник! Везде этот Путин... И Кузьмич как-то так по-отцовски [к нам относится], поддерживаем друг друга. Как-то думаешь, что такого и быть не может. А в мирное время проходили, ну "здрасьте" – и все", – сказал артист.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

По оценкам ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, агрессия, нападение, вторжение, Андрей Данилко, российская агрессия, война России против Украины
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