Данилко: Я в Киеве. Я дома – на Крещатике. Уезжать не собираюсь

"Чтобы все знали: я в Киеве, я дома, на Крещатике. Никуда уезжать не собираюсь", – рассказал Данилко.

По словам артиста, знакомые убеждают его покинуть город, но он не соглашается.

"Наш с тобой знакомый, очень известный человек – я не буду называть его имя, но мне было приятно, что он реально переживал, – написал мне: "Андрей, уезжай". А я ответил: "Нет". Он пишет: "Не можешь или не хочешь?" Мне сразу смешно стало, первая фраза – [программа] "Утренняя почта" и [российская певица] Алла Пугачева с "Не могу и не хочу". Та-ра-рам, па-па-ра-па-па. Дома, знаешь, сразу легче", – сказал артист.

Он рассказал, что к нему временно переехал артист его балета Дмитрий. И сейчас в подъезде их осталось только двое плюс охранник Кузьмич.

"И мы вместе придумываем всякие смешные штуки-дрюки. У нас даже есть позывные: он Дима-пуля, а я Дрюня-беспилотник... Бывает, голова к вечеру болит – [в течение дня] я звоню к знакомым или мне звонят, спрашивают, как быть, но я все перевожу в юмор. Читаю письмо, вижу: со слезами написанное (то, что произошло, – это ужасно)... Но я отвечаю: "Напиши "паляниця", чтобы я знал, что это ты". И сразу меняется интонация разговора. Я в любых эфирах, в которые выхожу, всегда говорю: "Ребята, что бы ни было – взрывы, бомбежка, сирена, – уже смеемся со всего. И легче", – сказал Данилко.

При этом он обратил внимание, что тема войны сплотила украинцев, но преследует их повсюду в быту.

"В быту у нас тоже юмор... Мы спускаемся с Димкой к Кузьмичу, общаемся, он нам что-то рассказывает... Слышу, он говорит Диме: "Дімка, ти понімаєш, це ж холодильник у нас. І він оце так, бл...дь, ноччю: "У-у-у-у-у-у-т-і-н, у-у-у-у-у-у-т-і-н". Я думаю: "Бл...дь, як [президент РФ Володимир] Путін". Пішов його виключив на х...й". Уже даже холодильник! Везде этот Путин... И Кузьмич как-то так по-отцовски [к нам относится], поддерживаем друг друга. Как-то думаешь, что такого и быть не может. А в мирное время проходили, ну "здрасьте" – и все", – сказал артист.

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