Данилко: Если бы у меня был пистолет, я бы Путина застрелил

Данилко: Я бы ничего ему не говорил. Это бесполезно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он рассказал, что пару раз встречался с Путиным и общался с ним.

"Мне кажется, что он давно чокнулся... Это особенно видно в последнее время. Я думаю, он в ужасе. Это как я чувствую. Я вообще его не боюсь", – сказал артист.

Гордон спросил у собеседника, что бы он сказал Путину при встрече.

"Если бы у меня был пистолет, я бы его застрелил. Я бы ничего ему не говорил. Это бесполезно", – ответил Данилко.

"А если бы не было пистолета?" – уточнил журналист.

"Я такое не могу представить... Если уже представлять, то я с пистолетом", – сказал артист.

Он также рассказал, что написал песню о Путине. В ней есть такие слова: "Путін, щоб ти здох! Путін, щоб ти здох! Але є проблема одна – Путіна не хоче навіть сатана".

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