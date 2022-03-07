Данилко: Владимир Владимирович, как вы спите, бл..дь?

"Я все равно, чтобы ни говорили, [чувствую, что] это конец. Я вижу это по этим (я даже не хочу называть слово "солдаты") подросткам, детям, мясу – как хотите, только это не солдаты. Напуганные какие-то люди. Понимаешь, у них нет мотивации: для чего? Мне бы хотелось задать вопрос [президенту РФ]: Владимир Путин, для чего? Зачем надо бомбить Харьков? Цель какая? А Мариуполь? Самый бендеровский город! Какая цель этого всего? Владимир Владимирович, как вы спите, бл..дь? Ну как вы спите, зная, что такое происходит? Вообще никакой логике это не поддается", – сказал Данилко.
Он считает, что российские солдаты в Украине стряляют только из-за приказа и потому, что боятся.
"Украина выстоит. У солдат российской армии нет ради чего. Они стреляют от страха, они стреляют, потому что им приказали и потому что они боятся. Я им советую бежать, сдаваться в плен – у вас будет жизнь хотя бы. У наших есть мотивация – защищать", – сказал артист.
Он подчеркнул, что не умеет обращаться с оружием, но, если нужно будет, готов выстрелить в противника.
"Я не умею стрелять, я плохо вижу, но если, не дай бог, такая ситуация – я не задумаюсь [и выстрелю]. Потому что я знаю, что это не какие-то разборки. Мы защищаем свою территорию, свой дом", – сказал артист.
Происходящее Данилко напоминает историю Второй мировой войны и Россия, по его мнению, закончит, как Германия.
"Это все настолько похоже на историю с Германией. И как людям [в РФ] потом будет стыдно, когда они это поймут! Но если он так хочет быть похожим на [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера, веди себя как Гитлер: пойди, бл...дь, в бункер и застрелись. Это будет хорошая точка. Ты в истории, в учебниках, как и мечтал. Мне бы хотелось, чтобы это так случилось. Для него это было бы хорошо. Это самый лучший для него сценарий. Не суд. Для него самого, мне кажется, лучше застрелиться", – сказал Данилко.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
По оценкам ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора.