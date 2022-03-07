Данилко: Владимир Владимирович, как вы спите, бл..дь?

"Я все равно, чтобы ни говорили, [чувствую, что] это конец. Я вижу это по этим (я даже не хочу называть слово "солдаты") подросткам, детям, мясу – как хотите, только это не солдаты. Напуганные какие-то люди. Понимаешь, у них нет мотивации: для чего? Мне бы хотелось задать вопрос [президенту РФ]: Владимир Путин, для чего? Зачем надо бомбить Харьков? Цель какая? А Мариуполь? Самый бендеровский город! Какая цель этого всего? Владимир Владимирович, как вы спите, бл..дь? Ну как вы спите, зная, что такое происходит? Вообще никакой логике это не поддается", – сказал Данилко.

Он считает, что российские солдаты в Украине стряляют только из-за приказа и потому, что боятся.

"Украина выстоит. У солдат российской армии нет ради чего. Они стреляют от страха, они стреляют, потому что им приказали и потому что они боятся. Я им советую бежать, сдаваться в плен – у вас будет жизнь хотя бы. У наших есть мотивация – защищать", – сказал артист.

Он подчеркнул, что не умеет обращаться с оружием, но, если нужно будет, готов выстрелить в противника.

"Я не умею стрелять, я плохо вижу, но если, не дай бог, такая ситуация – я не задумаюсь [и выстрелю]. Потому что я знаю, что это не какие-то разборки. Мы защищаем свою территорию, свой дом", – сказал артист.

Происходящее Данилко напоминает историю Второй мировой войны и Россия, по его мнению, закончит, как Германия.

"Это все настолько похоже на историю с Германией. И как людям [в РФ] потом будет стыдно, когда они это поймут! Но если он так хочет быть похожим на [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера, веди себя как Гитлер: пойди, бл...дь, в бункер и застрелись. Это будет хорошая точка. Ты в истории, в учебниках, как и мечтал. Мне бы хотелось, чтобы это так случилось. Для него это было бы хорошо. Это самый лучший для него сценарий. Не суд. Для него самого, мне кажется, лучше застрелиться", – сказал Данилко.

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