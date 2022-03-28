Сикорский: В 2008 году Путин во время официальных бесед намекал: "Вы знаете, Львов – польский город, может, нам стоит с этим что-то сделать вместе?"

"Я присутствовал на саммите НАТО в 2008-м, когда Путин уже тогда говорил, что Украина – это искусственная страна, собранная из кусочков других стран. Я даже получил текст его речи от российской делегации. Я пригласил тогдашнего министра обороны Украины в свое министерство, и я дал ему эту речь. Я думал, это поможет ему в борьбе за бюджет. А потом две вещи произошли в последующие годы. Я получил письмо от Жириновского, который был заместителем спикера Думы. Его часто использовали для проверки сумасшедших идей. В письме он конкретно предлагал Польше принять участие в разделе Украины. Конечно, мы даже не ответили", – рассказал Сикорский.

Он также рассказал, как лично Путин намекал на раздел Украины.

"Путин же во время официальных бесед в ходе его визита в Польшу в 2008 году намекал: "Ну, вы знаете, Львов – это польский город, может, нам стоит с этим что-то вместе сделать?" Это был скорее намек, чем предложение. Но нам это напомнило слова Германа Геринга в Польше в 1939-м: "Не волнуйтесь о потере Гданьска, о потере выхода к Балтийскому морю. Черное море – тоже море". Это было на похожем уровне. Путин очень хотел бы привлечь другие страны в противостояние против Украины. Что-то подобное уничтожило бы НАТО, и он это прекрасно понимает", – сообщил политик.

Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем. Полный текст интервью