Гройсман обратился к мировому сообществу с призывом не дать Путину использовать оружие массового поражения. Видео

Гройсман: Если мир не будет действовать и позволит Путину применить оружие массового поражения против мирных людей, тогда мир потеряет человечность Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Свое обращение Гройсман проиллюстрировал видеокадрами разрушений городов и смертей людей, вызванных ядерными взрывами в разных уголках мира.

"Мир уже наблюдал за смертями, разрушениями, отчаянием, жестокостью, которые могут вызвать химическое, биологическое и ядерное оружие. Мы не должны позволить Украине стать следующим примером такого варварства. Мы не можем допустить, чтобы зверства Путина в Украине остались безнаказанными. Если мир не будет действовать и позволит Путину применить оружие массового поражения против мирных людей, тогда мир потеряет человечность", – подчеркнул Гройсман.

Политик призвал ввести над Украиной бесполетную зону и принять превентивные меры для предотвращения использования президентом РФ ядерного оружия.

"Каждому мировому лидеру, имеющему сердце и душу, каждому мировому лидеру, у которого есть дети, – вы действительно хотите, чтобы это стало вашим наследием, что вы допустили эти зверства? Вы действительно хотите посмотреть своим детям в глаза и признаться им, что вы ничего не сделали, чтобы остановить это?" – отметил он.

Также Гройсман обратился к гражданам России с призывом восстать против власти Путина.

"Каждому россиянину – это то наследие, которого вы хотите для своей страны? Вы хотите, чтобы вас помнили как людей, позволивших Путину применить оружие массового поражения против женщин и детей? Вы хотите посмотреть своим детям в глаза и признать, что ничего не сделали, чтобы остановить бессмысленную бойню женщин и детей? Я призываю вас подняться против Путина и избавить всю страну и мир от этого абсолютного зла", – сказал он.

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