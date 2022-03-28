Гройсман обратился к мировому сообществу с призывом не дать Путину использовать оружие массового поражения. Видео

Свое обращение Гройсман проиллюстрировал видеокадрами разрушений городов и смертей людей, вызванных ядерными взрывами в разных уголках мира.
"Мир уже наблюдал за смертями, разрушениями, отчаянием, жестокостью, которые могут вызвать химическое, биологическое и ядерное оружие. Мы не должны позволить Украине стать следующим примером такого варварства. Мы не можем допустить, чтобы зверства Путина в Украине остались безнаказанными. Если мир не будет действовать и позволит Путину применить оружие массового поражения против мирных людей, тогда мир потеряет человечность", – подчеркнул Гройсман.
Политик призвал ввести над Украиной бесполетную зону и принять превентивные меры для предотвращения использования президентом РФ ядерного оружия.
"Каждому мировому лидеру, имеющему сердце и душу, каждому мировому лидеру, у которого есть дети, – вы действительно хотите, чтобы это стало вашим наследием, что вы допустили эти зверства? Вы действительно хотите посмотреть своим детям в глаза и признаться им, что вы ничего не сделали, чтобы остановить это?" – отметил он.
Также Гройсман обратился к гражданам России с призывом восстать против власти Путина.
"Каждому россиянину – это то наследие, которого вы хотите для своей страны? Вы хотите, чтобы вас помнили как людей, позволивших Путину применить оружие массового поражения против женщин и детей? Вы хотите посмотреть своим детям в глаза и признать, что ничего не сделали, чтобы остановить бессмысленную бойню женщин и детей? Я призываю вас подняться против Путина и избавить всю страну и мир от этого абсолютного зла", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.