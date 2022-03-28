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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гройсман обратился к мировому сообществу с призывом не дать Путину использовать оружие массового поражения. Видео

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Гройсман: Если мир не будет действовать и позволит Путину применить оружие массового поражения против мирных людей, тогда мир потеряет человечность
Гройсман: Если мир не будет действовать и позволит Путину применить оружие массового поражения против мирных людей, тогда мир потеряет человечность
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Премьер-министр Украины (2016–2019) Владимир Гройсман в своем видеообращении, опубликованном 28 марта в Facebook, призвал мировых лидеров закрыть небо над Украиной и не разрешить президенту России Владимиру Путину использовать оружие массового поражения против мирного населения Украины.

Свое обращение Гройсман проиллюстрировал видеокадрами разрушений городов и смертей людей, вызванных ядерными взрывами в разных уголках мира.

"Мир уже наблюдал за смертями, разрушениями, отчаянием, жестокостью, которые могут вызвать химическое, биологическое и ядерное оружие. Мы не должны позволить Украине стать следующим примером такого варварства. Мы не можем допустить, чтобы зверства Путина в Украине остались безнаказанными. Если мир не будет действовать и позволит Путину применить оружие массового поражения против мирных людей, тогда мир потеряет человечность", – подчеркнул Гройсман.

Политик призвал ввести над Украиной бесполетную зону и принять превентивные меры для предотвращения использования президентом РФ ядерного оружия.

"Каждому мировому лидеру, имеющему сердце и душу, каждому мировому лидеру, у которого есть дети, – вы действительно хотите, чтобы это стало вашим наследием, что вы допустили эти зверства? Вы действительно хотите посмотреть своим детям в глаза и признаться им, что вы ничего не сделали, чтобы остановить это?" – отметил он.

Также Гройсман обратился к гражданам России с призывом восстать против власти Путина.

"Каждому россиянину – это то наследие, которого вы хотите для своей страны? Вы хотите, чтобы вас помнили как людей, позволивших Путину применить оружие массового поражения против женщин и детей? Вы хотите посмотреть своим детям в глаза и признать, что ничего не сделали, чтобы остановить бессмысленную бойню женщин и детей? Я призываю вас подняться против Путина и избавить всю страну и мир от этого абсолютного зла", – сказал он.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/1043742146222774/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.

Теги: Россия, Украина, оружие, ядерное оружие, Владимир Гройсман, оккупация, агрессия, российская агрессия, война России против Украины, население
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