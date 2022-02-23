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ПОЛИТИКА

Когда в Киеве строили соборы, на месте Москвы было болото. Посольство США высмеяло Путина

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В посольстве отреагировали на слова Путина, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией"
В посольстве отреагировали на слова Путина, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией"
Фото: EPA

Посольство США в Украине опубликовало 22 февраля в Twitter мем, которым высмеяло заявление президента РФ Владимира Путина о том, что "Украина целиком и полностью создана Россией".

Посольство опубликовало коллаж с изображениями разных эпох истории Украины. Дипломаты проиллюстрировали их известными украинскими соборами, построенными в то время – Десятиной церковью (996 год), Софийским собором (1011 год), Выдубицким монастырем (1070 год) и Михайловским Златоверхим монастырем (1108 год).

Москву в те же годы дипломаты проиллюстрировали фотографиями лесного болота.

Так посольство отреагировало на слова Путина во время обращения 21 февраля. Тогда он высказал свое видение истории ХХ века, в частности заявил, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией", а Украинскую ССР назвал государством "имени [советского вождя Владимира] Ленина".

Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины в Луганской и Донецкой областях и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

Украина анонсировала санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограниченийКанада и Япония объявили о введении санкций.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Москва, посольство США
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