Когда в Киеве строили соборы, на месте Москвы было болото. Посольство США высмеяло Путина

В посольстве отреагировали на слова Путина, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией" Фото: EPA

Посольство опубликовало коллаж с изображениями разных эпох истории Украины. Дипломаты проиллюстрировали их известными украинскими соборами, построенными в то время – Десятиной церковью (996 год), Софийским собором (1011 год), Выдубицким монастырем (1070 год) и Михайловским Златоверхим монастырем (1108 год).

Москву в те же годы дипломаты проиллюстрировали фотографиями лесного болота.

Так посольство отреагировало на слова Путина во время обращения 21 февраля. Тогда он высказал свое видение истории ХХ века, в частности заявил, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией", а Украинскую ССР назвал государством "имени [советского вождя Владимира] Ленина".