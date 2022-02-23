Когда в Киеве строили соборы, на месте Москвы было болото. Посольство США высмеяло Путина

Посольство опубликовало коллаж с изображениями разных эпох истории Украины. Дипломаты проиллюстрировали их известными украинскими соборами, построенными в то время – Десятиной церковью (996 год), Софийским собором (1011 год), Выдубицким монастырем (1070 год) и Михайловским Златоверхим монастырем (1108 год).
Москву в те же годы дипломаты проиллюстрировали фотографиями лесного болота.
February 22, 2022
Так посольство отреагировало на слова Путина во время обращения 21 февраля. Тогда он высказал свое видение истории ХХ века, в частности заявил, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией", а Украинскую ССР назвал государством "имени [советского вождя Владимира] Ленина".
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины в Луганской и Донецкой областях и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Украина анонсировала санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. Канада и Япония объявили о введении санкций.