Шустер: Я боюсь, что Путин захочет завершить войну до Пасхи и что он готов на еще более суровые преступления

Шустер: Если найдутся храбрые люди, которые до этого времени его каким-то образом... образумят. Ну или немного более резкий шаг сделают Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он сказал, что его мнение основано на собственной оценке ситуации и общении с компетентными людьми.

"Очень многие люди, которые нас смотрят, я думаю, находятся в ситуации войны. Знаете, иногда говорят: "Ты не имеешь права пугать" или "Ты не имеешь права сеять панику". У меня не то что нет права пугать, у меня нет компетентности пугать... Я буду говорить то, что вижу в открытых источниках. Плюс есть несколько разговоров... Ну, скажем, есть компетентные люди, с которыми я общаюсь", – сказал Шустер.

Ведущий отметил, что Путин в России "оболванил очень и очень многих" и придал некоторым датам сакральное значение.

"Он возвел 9 мая в сакральный день. И этот период между Пасхой и 9 мая, я так думаю, не может быть в войне. Там и возрождение Христа, и эта сакральная Победа... И бомбежки туда не монтируются. Я думаю, что он что-то хочет завершить к этому времени. Я боюсь, что в этот период он готов на еще более суровые преступления, еще более плохие преступления. Этого я опасаюсь. Я не пугаю, я просто исхожу из психологии того, кто там и принимает практически единолично решения", – объяснил Шустер.

Журналист предположил, что до Пасхи можно ожидать "всяких поворотов событий". Он не исключил, что они в том числе могут быть связаны с самим Путиным.

"Если найдутся храбрые люди, которые до этого времени его каким-то образом... образумят. Ну или немного более резкий шаг сделают, который очень трудный, мы это понимаем. Это очень-очень трудно. Хотя, вы знаете, имя русского офицера – это историческая ценность, которую нельзя терять, когда во главе армии стоит просто бандит. Для настоящего русского офицерства то, что происходит в Украине, – это оскорбление. Как минимум оскорбление", – убежден Шустер.

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