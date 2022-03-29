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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Я боюсь, что Путин захочет завершить войну до Пасхи и что он готов на еще более суровые преступления

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Шустер: Если найдутся храбрые люди, которые до этого времени его каким-то образом... образумят. Ну или немного более резкий шаг сделают
Шустер: Если найдутся храбрые люди, которые до этого времени его каким-то образом... образумят. Ну или немного более резкий шаг сделают
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский телеведущий Савик Шустер предполагает, что президент РФ Владимир Путин захочет завершить войну в Украине до Пасхи, которую в этом году будут праздновать 24 апреля. Такое мнение Шустер высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он сказал, что его мнение основано на собственной оценке ситуации и общении с компетентными людьми.

"Очень многие люди, которые нас смотрят, я думаю, находятся в ситуации войны. Знаете, иногда говорят: "Ты не имеешь права пугать" или "Ты не имеешь права сеять панику". У меня не то что нет права пугать, у меня нет компетентности пугать... Я буду говорить то, что вижу в открытых источниках. Плюс есть несколько разговоров... Ну, скажем, есть компетентные люди, с которыми я общаюсь", – сказал Шустер.

Ведущий отметил, что Путин в России "оболванил очень и очень многих" и придал некоторым датам сакральное значение.

"Он возвел 9 мая в сакральный день. И этот период между Пасхой и 9 мая, я так думаю, не может быть в войне. Там и возрождение Христа, и эта сакральная Победа... И бомбежки туда не монтируются. Я думаю, что он что-то хочет завершить к этому времени. Я боюсь, что в этот период он готов на еще более суровые преступления, еще более плохие преступления. Этого я опасаюсь. Я не пугаю, я просто исхожу из психологии того, кто там и принимает практически единолично решения", – объяснил Шустер. 

Журналист предположил, что до Пасхи можно ожидать "всяких поворотов событий". Он не исключил, что они в том числе могут быть связаны с самим Путиным. 

"Если найдутся храбрые люди, которые до этого времени его каким-то образом... образумят. Ну или немного более резкий шаг сделают, который очень трудный, мы это понимаем. Это очень-очень трудно. Хотя, вы знаете, имя русского офицера – это историческая ценность, которую нельзя терять, когда во главе армии стоит просто бандит. Для настоящего русского офицерства то, что происходит в Украине, – это оскорбление. Как минимум оскорбление", – убежден Шустер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 34-й день войны России против Украины. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной. Но, по данным СМИ, Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Путина встретиться в любой точке мира, кроме Украины, России и Беларуси, которые являются "конфликтующими сторонами". Но в России считают, что пока нет оснований для такой встречи

Сейчас переговоры между Украиной и Россией проходят на уровне делегаций. Украину на них, в частности, представляет министр обороны Алексей Резников. Очередной раунд начался 29 марта в Турции. Советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк называл переговорный процесс "очень сложным и вязким"

Еще один советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война в Украине завершится до конца апреля

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Пасха, День Победы, 9 мая, российская агрессия, война России против Украины
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