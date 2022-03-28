Сикорский: ​У Украины есть шанс разделаться с этим насильником Путиным и преподать ему урок, который он запомнит навсегда

"Украина хорошо справляется, и ваш президент – лидер не только Украины, но и всего сознательного мира. Украина справляется даже лучше, чем я думал. У вас есть шанс разделаться с этим насильником и преподать ему урок, который он запомнит навсегда. Остановить то, что он делает. Многие люди, включая меня, предупреждали Россию не делать этого, но тот урок, который вы ей даете, – это гораздо лучше", – сказал Сикорский.

Он считает, что пока война в Украине не является мировой.

"Война в Украине может стать мировой, но пока такой не является. Многое будет зависеть от того, насколько далеко Путин готов обострять ситуацию. Например, если он применит оружие массового поражения. И насколько Китай готов поддержать Путина, к примеру, боеприпасами. Это ужасная война, но она может стать гораздо хуже", – подчеркнул Сикорский.

Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем. Полный текст интервью