Чтобы применить ядерное оружие, распоряжение Путина должны выполнить пять человек. Уже есть несколько, которые его не выполнят – Грозев

При этом он подчеркнул, что единоличное решение Путина не дает разрешения на запуск боеголовки.
"Путин может дать такое распоряжение, но ядерное оружие – это не условная красная кнопка. Есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения цепочкой до того, как ракета реально вылетит", – пояснил Грозев.
По его словам, сотрудники спецслужб РФ рассказали, что еще в декабре – январе Путин "кичился своему ближайшему окружению", что готов пойти на этот шаг.
"Теперь эти люди говорят, в новой ситуации, чтобы применить ядерное оружие, нужно пять человек, которые должны выполнить это распоряжение. И сейчас найдется несколько человек, которые не выполнят это распоряжение", – подчеркнул Грозев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.