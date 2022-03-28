Чтобы применить ядерное оружие, распоряжение Путина должны выполнить пять человек. Уже есть несколько, которые его не выполнят – Грозев

По словам Грозева, Путин может принять решение о нанесении ядерного удара по Украине, если его войскам не удастся оккупировать Киев Фото: ЕРА

При этом он подчеркнул, что единоличное решение Путина не дает разрешения на запуск боеголовки.

"Путин может дать такое распоряжение, но ядерное оружие – это не условная красная кнопка. Есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения цепочкой до того, как ракета реально вылетит", – пояснил Грозев.

По его словам, сотрудники спецслужб РФ рассказали, что еще в декабре – январе Путин "кичился своему ближайшему окружению", что готов пойти на этот шаг.

"Теперь эти люди говорят, в новой ситуации, чтобы применить ядерное оружие, нужно пять человек, которые должны выполнить это распоряжение. И сейчас найдется несколько человек, которые не выполнят это распоряжение", – подчеркнул Грозев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)