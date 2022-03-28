Израиль твердо стоит на стороне народа Украины – премьер

Комментируя военные действия в Украине, Беннет отметил, что Израиль намерен продолжать усилия, чтобы "помочь уменьшить страдания и положить конец кровопролитию".
По его словам, Израиль уже направил "лучшие медицинские бригады для создания самого передового в Украине полевого госпиталя", они уже вылечили уже более 500 раненых украинцев.
Беннет подчеркнул, что Израиль в тесной координации с США и ЕС делает все возможное, "когда его просят внести свой вклад в усилия по прекращению этой войны".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны могли бы пройти в Израиле. Позднее он говорил, что переговоры с РФ о прекращении войны можно провести в Иерусалиме.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.
11 марта издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что 8 марта во время телефонного разговора с Зеленским Беннет якобы рекомендовал ему согласиться с требованиями России, вторгшейся в Украину. В Офисе президента опровергли эту информацию.
Израиль 13 марта установил новые правила въезда в страну для украинцев – теперь сесть на рейс и прибыть в Израиль можно только при наличии предварительного разрешения МВД Израиля.
Киев считает новые правила въезда украинцев в Израиль, направленные на ограничение приема украинцев, недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении, заявлял Ермак.