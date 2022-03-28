Израиль твердо стоит на стороне народа Украины – премьер

Беннет (справа) на пресс-конференции с Блинкеном (слева) заявил, что Израиль намерен продолжать усилия, чтобы "помочь уменьшить страдания и положить конец кровопролитию" в Украине Фото: EPA

Комментируя военные действия в Украине, Беннет отметил, что Израиль намерен продолжать усилия, чтобы "помочь уменьшить страдания и положить конец кровопролитию".

По его словам, Израиль уже направил "лучшие медицинские бригады для создания самого передового в Украине полевого госпиталя", они уже вылечили уже более 500 раненых украинцев.

Беннет подчеркнул, что Израиль в тесной координации с США и ЕС делает все возможное, "когда его просят внести свой вклад в усилия по прекращению этой войны".

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