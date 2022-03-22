Премьер Израиля "обдумывает" визит в Киев для переговоров о прекращении огня – СМИ

Источники сообщили изданию, что президент Украины Владимир Зеленский и украинские чиновники в течение последних десяти дней добивались приезда Беннета в Киев, поскольку считают, что визит поможет ускорить переговоры с Москвой о прекращении огня.
По данным Ynet, в минувшие выходные канцелярия премьер-министра обратилась в агентство безопасности ШАБАК, отвечающее за безопасность премьер-министра, с просьбой в кратчайшие сроки принять соответствующие меры безопасности во время визита Беннета в Киев.
В то же время, некоторые сотрудники службы безопасности выразили опасения по поводу рисков, связанных с поездкой премьер-министра в зону активных боевых действий, особенно после того, как в понедельник в результате российской бомбардировки в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек.
Иерусалим уточнил, что Беннет будет готов прибыть в Киев только в том случае, если обе стороны будут искренни в отношении прекращения огня, и его визит поможет продвинуть соглашение, пишет Ynet. Один из чиновников заявил, что приезд Беннета в Киев только для фотосессии "не является разумным риском".
Об Израиле как площадке для переговоров Зеленский говорит не первый раз. 12 марта он заявлял, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы пройти в этой стране.
14 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.
21 марта Зеленский заявил, что переговоры с РФ о прекращении войны можно провести в Иерусалиме.