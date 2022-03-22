Премьер Израиля "обдумывает" визит в Киев для переговоров о прекращении огня – СМИ

Иерусалим уточнил, что Беннет будет готов прибыть в Киев только в том случае, если обе стороны будут привержены прекращению огня Фото: EPA

Источники сообщили изданию, что президент Украины Владимир Зеленский и украинские чиновники в течение последних десяти дней добивались приезда Беннета в Киев, поскольку считают, что визит поможет ускорить переговоры с Москвой о прекращении огня.

По данным Ynet, в минувшие выходные канцелярия премьер-министра обратилась в агентство безопасности ШАБАК, отвечающее за безопасность премьер-министра, с просьбой в кратчайшие сроки принять соответствующие меры безопасности во время визита Беннета в Киев.

В то же время, некоторые сотрудники службы безопасности выразили опасения по поводу рисков, связанных с поездкой премьер-министра в зону активных боевых действий, особенно после того, как в понедельник в результате российской бомбардировки в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек.

Иерусалим уточнил, что Беннет будет готов прибыть в Киев только в том случае, если обе стороны будут искренни в отношении прекращения огня, и его визит поможет продвинуть соглашение, пишет Ynet. Один из чиновников заявил, что приезд Беннета в Киев только для фотосессии "не является разумным риском".