Во Львовской области во вторник откроется израильский полевой госпиталь

“Будет работать медучреждение в специально оборудованных палатках. Здесь израильские врачи будут проводить первичный осмотр, будет действовать отдельный "ковидный" изолятор. Если человек будет нуждаться в хирургическом вмешательстве, специалисты из Израиля смогут оперировать в помещениях больницы общины”, – рассказал Козицкий.

По словам главы области, для стационарного пребывания больных в госпитале оборудовали три палаты: мужскую, женскую и детскую. Чтобы решить вопрос коммуникации, на регистрации будет работать медик из местной больницы, а израильским коллегам будет постоянно помогать дежурный врач.

Во Львовской ОВА отметили, что, кроме оказания медицинской помощи, израильские медики планируют проводить обучение для врачей общины и области, а также рассматривают возможность онлайн-консультаций с израильскими специалистами разных профилей.

"В мостисском госпитале будут работать почти 100 человек, более 60 – это медики", – сказал Козицкий.

Проект реализуют министерство здравоохранения Израиля и Министерство иностранных дел Украины при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальными и социальным проектами в Израиле и JDC.

Подобный госпиталь, организованный американским сообществом "Сумка самаритянина", заработал 14 марта во Львове.