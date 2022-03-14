Рядом со Львовом американские врачи развернули полевой госпиталь

В госпитале будут оказывать помощь круглосуточно Фото: Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegam

В госпитале можно получить неотложную и хирургическую помощь, стационарные и амбулаторные услуги, услуги для женщин и детей, включая акушерство.

Одновременно госпиталь сможет принять 60 пациентов. Работает большая команда – около 100 медработников. Часть из них имеет опыт работы в Ираке.

Все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. В госпитале будут оказывать помощь круглосуточно.

"Добавлю, на этой неделе заработает также полевой госпиталь на Яворовщине. Его развернут израильские медики", – заявил Козицкий.



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