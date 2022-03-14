Кличко: Предстоятель ПЦУ передал киевлянам икону архангела Михаила – покровителя воинов и нашего города

"Встретился с митрополитом Епифанием – предстоятелем Православной церкви Украины. Владыка подарил икону святого архангела Михаила, который считается покровителем воинов, которые борются за правду, а также защитником Киева. Убежден в том, что мы сможем защитить вместе с нашим символом, святым Михаилом, наш город от орды, которая сейчас прет на Киев", – заявил Кличко.
Он выразил уверенность, что Киев был и останется свободным городом, где живут свободные люди, которые любят свободу и никогда на колени не встанут. Епифаний благословил киевлян на защиту города.
"Мы вместе и дальше будем противостоять врагу, и непременно победа будет на нашей стороне. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого киевлянина на защиту, дает силу, здоровье и вдохновение дальше противостоять тем вызовам, которые выпали на нашу долю", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ 24 февраля осталось около 2 млн жителей.
Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
11 марта в министерстве обороны Великобритании сообщили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.