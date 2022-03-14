Кличко: Предстоятель ПЦУ передал киевлянам икону архангела Михаила – покровителя воинов и нашего города

"Встретился с митрополитом Епифанием – предстоятелем Православной церкви Украины. Владыка подарил икону святого архангела Михаила, который считается покровителем воинов, которые борются за правду, а также защитником Киева. Убежден в том, что мы сможем защитить вместе с нашим символом, святым Михаилом, наш город от орды, которая сейчас прет на Киев", – заявил Кличко.

Он выразил уверенность, что Киев был и останется свободным городом, где живут свободные люди, которые любят свободу и никогда на колени не встанут. Епифаний благословил киевлян на защиту города.

"Мы вместе и дальше будем противостоять врагу, и непременно победа будет на нашей стороне. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого киевлянина на защиту, дает силу, здоровье и вдохновение дальше противостоять тем вызовам, которые выпали на нашу долю", – отметил он.

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